25 dør af træsprit i Tyrkiet - politiet laver razzia

Tyrkisk politi har fredag gennemført razziaer mod ulovlige producenter af brændevin. Det oplyser lokale myndigheder og medier.

25 mennesker er døde efter at have drukket giftig træsprit.

Alene i Istanbul er 22 døde. Blandt dem 11 udlændinge. Det oplyser den lokale guvernørs kontor.

21 andre er indlagt på hospitaler i kritisk tilstand.

14 personer er anholdt under politiets razziaer i Istanbul. I alt har politiet beslaglagt 28 ton hjemmelavet brændevin.

Det er ikke oplyst, hvor de døde udlændinge kom fra.

Dødsfald efter at have drukket hjemmebrændt alkohol er i den senere tid sket hyppigere i takt med at inflationen i Tyrkiet er gået i vejret. Samtidig er skatter på alkohol blevet sat op.

Der har også været rapporter om flere, der er blevet blinde af at drikke træsprit, der kendes som metanol.

I juli døde 12 mennesker rundt om i Tyrkiet, efter de havde drukket ulovligt fremstillet brændevin.