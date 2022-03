2,5 millioner login for at tjekke årsopgørelse siden fredag

2.567.275.

Så mange gange er der blevet trykket login på Skats hjemmeside siden fredag aften.

Det oplyser Skattestyrelsen på Twitter.

Fredag aften blev der åbnet for, at man kunne tjekke årsopgørelsen for 2021 og se, om man skulle af med eller have penge tilbage i skat.

Det har rigtig mange skatteborgere gjort brug af.

De to en halv million login er dog ikke udtryk for to en halv million unikke brugere. Den samme bruger kan nemlig have logget på flere gange.

Sidste år blev der foretaget 2,8 millioner login i løbet af den første weekend.

Underdirektør Jan Møller Mikkelsen fra Skattestyrelsen ser en mulig forklaring.

- Det er svært at sige, præcis hvad der er årsagen. Men det kan måske være på grund af det gode vejr, siger han til Ritzau.

Det var især fredag aften, der var tryk på hjemmesiden. Da var der på et tidspunkt op til fem timers ventetid på at komme frem til årsopgørelsen.

Også lørdag eftermiddag var der stor efterspørgsel efter at få et kig på opgørelsen.

Her er der registreret godt tre timers ventetid.

Siden da er ventetiden på at komme til faldet betragteligt, og mandag morgen er der under en times ventetid.

Det er først mandag, at der officielt bliver åbnet for at tjekke årsopgørelsen.

Men de senere år har Skattestyrelsen åbnet for, at man kunne tjekke sin opgørelse lidt før.

- Vi har været i gang med en testweekend. Og når man er i test, så sker der løbende justeringer og trimninger af systemet. Det er også sket denne weekend, siger Jan Møller Mikkelsen.

Hvor mange der har været inde og rette i årsopgørelsen - og hvad de har rettet - er endnu for tidligt at sige.

- Men vi ved erfaringsmæssigt, at kørsel til og fra arbejde er noget af det, der bliver rettet allermest. Det er jo, fordi vi ikke længere fortrykker det på årsopgørelsen, og fordi danskerne har et helt andet mønster i forhold til at arbejde hjemmefra.

- Derfor har vi brug for, at de fortæller os, hvor mange dage de har kørt til og fra arbejde, siger underdirektøren.

Det forventes, at tre fjerdedele af skatteborgerne skal have tilbagebetalt overskydende skat, mens den sidste fjerdedel har en restskat, der skal betales.

Man kan ændre i sin årsopgørelse for 2021 frem til 1. maj.