25 områder kan udgøre sundhedsrisiko grundet PFAS

Mindst 25 steder i landet kan der være en mulig sundhedsrisiko relateret til tidligere brandøvelsespladser, hvor der er brugt brandskum med det giftige stof PFAS.

Det viser tilbagemeldinger fra en række kommuner. Det oplyser Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det kan for eksempel være i nærliggende vandløb, søer, grundvandet eller marker, hvor der går kvæg eller dyrkes grøntsager eller dyrefoder.

I Herning er der blandt andet konstateret forurening i nærheden af en øvelsesplads hos Beredskabsstyrelsen.

Det gælder i nærliggende vandløb, hvor fisk kan være påvirket, samt grundvand ved kolonihaver i nærheden. Derudover kan græssende kvæg være påvirket. Det er der igangsat nærmere undersøgelser af.

I Høje Taastrup er der konstateret overskridelser i grundvandet ved en grund, der er blevet undersøgt. Det lokale vandværk har derfor slået over på nødforsyning.

I Sønderborg løber overfladevandet fra et område ved lufthavnen ud i fjorden, og der kan være en sundhedsrisiko for borgere, der høster muslinger i deres fritid. Her er der også igangsat undersøgelser.

Tilbagemeldingerne til Miljøstyrelsen er fra 34 kommuner.

De dækker 90 af de 181 brandøvelsespladser, som Miljøstyrelsen for nogle måneder siden bad kommuner, regioner, virksomheder og Forsvaret om at screene.

PFAS er en gruppe af giftige stoffer. Det sundhedsskadelige fluorstof PFOS, der har været omtalt i sager om forurening på det seneste, hører til denne gruppe.

Det har især været omtalt i forbindelse med en sag i Korsør, hvor borgere har spist kød fra kvæg, der har græsset på et forurenet område.