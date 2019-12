25 studerende bortvist efter sexistisk sprogbrug og alkohol

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En alvorlig sag er opstået på CBS i København. Uddannelsesinstitutionen har nemlig bortvist 25 af sine elever.

Det oplyser CBS i en pressemeddelelse.

De 25 studerende er blevet bortvist for et brud på alkoholreglementet, mens de også har udvist grænseoverskridende adfærd og sexistisk sprogbrug.

- I 2016 indførte CBS klare regler for afvikling af introforløb for nye studerende, herunder et forbud mod aktiviteter, der forudsætter eller opfordrer til indtagelse af alkohol. Alligevel har en større gruppe introvejledere i år desværre valgt at se stort på reglerne, forklarer CBS i pressemeddelelsen.

Bandlyser alkohol

Nye regler på CBS betyder fra nu af, at det er forbudt at opfordre til indtagelse af alkohol i forbindelse med alle aktiviteter. Der må slet ikke drikkes øl for klokken 17.

Dette gælder også på hytteture, mens stærk spiritus også er blevet bandlyst under alle introforløb, oplyser CBS i pressemeddelelsen.

- Vores regler er meget klare på dette område. Vores introvejledere har skrevet under på at overholde reglerne, men alligevel brudt dem. Det reagerer vi selvfølgelig på, lyder det.

CBS fortæller ifølge Berlingske, at der er tale om en midlertidig bortvisning. Det betyder, at nogle af de involverede studerende er bortvist i to eksamensperioder og frem til september 2020.

CBS oplyser desuden, at der kan komme flere bortvisninger i løbet af det næste stykke tid.