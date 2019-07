25.000 Jehovas Vidner er ankommet til København

Det er fjerde gang, at Jehovas Vidner holder et internationalt stævne i København

I weekenden vil der komme intet mindre end 25.000 Jehovas Vidner til København for at deltage i et stort stævne på både Brøndby Stadion og i Brøndby Hallen.

Arrangementet kommer til at have omkring 7000 udenlandske gæster fra 30 forskellige lande - så det er ikke en lille affære.

Ekstra Bladet har snakket med Jess Kjær Nielsen, der er talsmand for Jehovas Vidner i Danmark, og som har været med til at stable det store arrangement på benene.

- Formålet er at styrke forbindelsen og sammenholdet mellem nationaliteter og på tværs af kontinenter, fortæller han.

Det er fjerde gang, at Jehovas Vidner holder et internationalt stævne i København. Det er tidligere blevet holdt i 1969, 1974 og 2003.

Foto: Ida Marie Odgaard

Foredrag, film og musik

Med temaet 'Kærligheden svigter aldrig' vil der de næste tre dage ved Brøndby Stadion være flere indslag.

- Vi kommer til at have et fast program fra klokken 9.20 til klokken 16.50 hver dag. Der kommer forskellige foredragsholdere og fortæller noget om årets tema. Der vil også være fællessang og film, der bliver vist i forbindelse med foredragene, fortæller Jess Kjær Nielsen.

De forskellige indslag bliver vist på otte forskellige storskærme på Brøndby Stadion. Publikum sidder i bedste fodboldstil ude på tribunerne - det er dog ikke fodbold, der skal ses, men religiøse foredrag. Der er også skærme i Brøndby Hallen, hvor de samme foredrag bliver vist.

De danske foredragsholdere kommer til at stå fysisk på en scene på stadion, og de udenlandske foredragsholdere står i Brøndby Hallen.

Foto: Ida Marie Odgaard

- Hvad laver man, når der ikke er foredrag?

- Til at starte med er alle foredrag frivillige, så man kan vælge at lytte til dem, man synes er interessante. Når der ikke er foredrag, eller der er spisepause, er tanken, at folk skal rundt og snakke med hinanden.

- Så, der er ikke boder, indslag imellem foredragene eller en legeplads til børnene?

- Nej, folk hygger sig med hinanden og snakker sammen med folk fra hele verden og deler kontaktinformationer. Der er også så mange mennesker herude, at det nok er bedst, at børnene bliver ved deres forældre.

- Hvad laver man, når programmet er slut?

- Så er tanken, at man kan tage ind og opleve København. Nogle tager måske på restaurant, andre på museer, og nogle tager måske i Tivoli.

Foto: Ida Marie Odgaard

Stor opbakning

I følge Jess Kjær Nielsen har der været en stor opbakning til weekendens begivenhed.

- Stemningen er god. Min fornemmelse er, at det er noget, folk ser frem til. Vi har omkring 14.500 Jehovas Vidner i Danmark, og omkring 10.000 af dem er frivillige her, så der er stor opbakning.

- Hvordan ser man på dem, der ikke kommer til begivenheden.

- Det er helt op til dem selv, om de vil deltage. Det bliver der ikke set skævt til.

Foto: Ida Marie Odgaard

Ingen banker på døren

I og med at der rykker flere tusinde Jehovas Vidner til den danske hovedstad i weekenden, vil man formode, at flere er utilfredse med, at tusindvis fra den kristne religion render rundt i gaderne. Det har Ekstra Bladet også spurgt Jess Kjær Nielsen ind til.

- Vi kommer til at være synlige i gadebilledet, men vi har naturligvis respekt for alle, også selvom de ikke er Jehovas Vidner. Alle må også deltage i stævnet, også hvis de bare er nysgerrige.

- Skal borgerne i København være nervøse for, at der er 25.000 Jehovas Vidner, der render rundt og banker på deres dør?

- Nej. Vi kommer til at være synlige i gadebilledet, men der kommer ikke til at være nogen, der banker på dørene ...

- Og det lover du?

- Ja ... I hvert fald denne her weekend.