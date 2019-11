25.000 sydkoreanere begraver sig selv levende i ny service

Over 25.000 sydkoreanere har begravet sig selv levende i en ny service.

Centeret Hyowon Healing Center i Sydkoreas hovedstad, Seoul, har siden 2012 tilbudt en service, hvor man bliver lagt ned i en kiste og simulerer en begravelse.

Det skal ifølge 75-årige Cho Jae-hee, der selv har prøvet det, forbedre ens livskvalitet.

- Når du først er blevet bevidst om døden og har oplevet den, påtager du dig en ny tilgang til livet, siger hun.

I servicen får man ligklæder på, taget begravelsesbilleder, skriver under på et testamente og bliver lagt i en kiste i ti minutter.

Personer lige fra teenagere til ældre har brugt servicen.

Choi Jin-kyu, der er universitetsstuderende, siger, at hans tid i kisten hjalp ham til at forstå, at han ikke skal se andre som konkurrenter.

- Da jeg lå i kisten, tænkte jeg, hvorfor det var sådan, siger han.

Sydkorea rangerer som nummer 33 ud af 40 lande i en nylig undersøgelse, der måler befolkningers velvære.

I 2016 var Sydkoreas selvmordsrate næsten dobbelt så høj som det globale gennemsnit. 20,2 sydkoreanere per 100.000 indbyggere tog sit eget liv, mens gennemsnittet i resten af verdenen lå på 10,53.

Leder af Hyowon Healing Center, Jeong Yong-mun, siger, at den levende begravelse skal hjælpe folk med at værdsætte deres liv og søge om forladelse eller forsoning.

- Vi har ikke for evigt. Det er derfor, jeg synes, at denne oplevelse er så vigtig.

- Vi kan sige undskyld og forsone hurtigere og leve resten af livet glade, siger han.

Jeong Yong-mun bliver rørt, når han oplever, at personer forsoner sig med det svære i livet igennem servicen. Men han er ked af, at mange venter så længe med at gøre det.