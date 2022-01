25.034 nye coronatilfælde

Det seneste døgn er der registreret yderligere 25.034 tilfælde med corona.

Det viser den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI) lørdag.

Ud af de 25.034 smittetilfælde er 1644 reinfektioner. Det vil sige, at der er tale om en person, som før har været smittet med corona.

De 25.034 coronatilfælde er fundet blandt 223.342 PCR-prøver. Det er de test, hvor man podes i svælget.

Andelen af positive prøver i forhold til antallet af PCR-prøver er 11,2 procent. Det betyder, at lidt mere end hver tiende PCR-prøve har vist et positivt svar for corona.

Der er det seneste døgn også foretaget 257.082 kviktest. Det er de test, hvor man podes i næsen.

Det fremgår ikke af SSI's tal, hvor mange kviktest der har vist et positivt svar for corona. Det skyldes, at der er for stor usikkerhed med testresultaterne.

På landets hospitaler er der lørdag indlagt 711 patienter med corona. Det er et fald på 46 personer i forhold til fredag.

Antallet af indlagte dækker over personer, der er indlagt på grund af corona og med corona.

Ud af de 711 indlagte er 59 indlagt på intensiv. Og af de 59 er der 40, som får hjælp af en respirator.

Yderligere 16 smittede personer er døde. Det vil sige, at der nu samlet under epidemien har været 3484 coronarelaterede dødsfald i Danmark.