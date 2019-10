250 kilo ventilationsanlæg faldt ned over Mette: - Jeg er sluppet nådigt

Et ny-opsat ventilationsanlæg faldt pludselig ned over skolelærer Mette Cervin Kolind og to elever, mens de befandt sig i et klasselokale

Mette Cervin Kolind stod bøjet over et bord og var i færd med at hjælpe to elever, da et ny-opsat ventilationsanlæg, med en vægt på cirka 250 kilo, pludselig faldt ned fra loftet og landede oven på dem.

Ventilationsanlægget var blevet sat op kort tid forinden.

Den dramatiske ulykke gik værst ud over Mette Cervin Kolind. Anlægget ramte hende både på skulderen og i hovedet, og hun blev slået bevidstløs. Den ene af eleverne fik en flænge i ansigtet, mens den anden ikke kom alvorligt til skade.

- Jeg tænker, at jeg er heldig, at der ikke skete mere. Var jeg blevet ramt i nakken, kunne jeg være blevet lam, jeg kunne have fået kraniebrud eller noget andet forfærdeligt.

Skrækscenarie

- Mit skrækscenarie er jo, hvis der havde siddet tre børnehaveklassebørn nedenunder. De kunne jo være blevet slået ihjel. Så det er helt vildt nådigt sluppet, men der er ikke langt mellem gråd og latter, når jeg tænker på det, siger Mette til Ekstra Bladet.

Selve episoden kan Mette dog ikke huske. Faktisk var det først, da hun vågnede op på Slagelse Sygehus, at det langsomt gik op for hende, hvad der var sket.

Mette i hospitalssengen kort efter at hun vågnede op efter uheldet. Foto: Privatfoto.

- Jeg kan huske, at jeg gik ind i klassen og begyndte at tale med eleverne, men så kan jeg først huske igen, fra jeg vågner op på sygehuset.

- De har fortalt mig, at jeg var helt forvirret, da jeg vågnede, og at jeg blev ved med at spørge til børnene, siger hun.

Men selvom det kunne være gået meget værre, end det gjorde, så er Mette alligevel markant mærket, af den voldsomme episode.

Dommen fra sygehuset lød på et kompliceret brud på højre skulder, som har krævet, at hun har fået en stålplade opereret ind, en hjernerystelse, et par sting i panden og voldsomme slag mod baghovedet, pande og bryst.

Armen skal hvile i en slynge de næste seks uger. Foto: Per Rasmussen

Nu skal hun i første omgang vente omkring seks uger, før hun begynder på et genoptræningsforløb. For hun vil for alt i verden tilbage på arbejdet, så hurtigt som muligt.

- Jeg har fået at vide, at der kommen mén, men hvor alvorligt det bliver, ved de ikke endnu.

- Men jeg er blandt andet blevet følsom overfor støj, så jeg er spændt på at finde ud af, hvordan det bliver at komme tilbage og undervise i en klasse, siger hun.

På trods af den voldsomme oplevelse, er Mette Cervin Kolind dog meget imponeret af den behandling, hun har fået fra både skolen og det offentlige sygehusvæsen.

Her er hun nemlig blevet taget i hånden og hjulpet hele vejen igennem.

- Jeg synes faktisk, at både krisestyring på skolen og forløbet på sygehuset har været helt upåklageligt. Alt har fungeret som det skulle. Så på den måde, har det været en god oplevelse. Jeg har ikke følt mig forladt på noget tidspunkt, siger Mette Cervin Kolind.

Hvad sker der nu? Uheldet er meldt til politiet og arbejdstilsynet, som er ved at undersøge forholdet. Virksomheden, der har sat det nye ventilationsanlæg op, har kontaktet Mette Cervin Kolind med henblik på at udbetale hende en økonomisk erstatning.