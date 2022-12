250 millioner kinesere kan være blevet smittet i december

Næsten 250 millioner mennesker i Kina kan være blevet smittet med covid-19 i løbet af de første 20 dage af december.

Det viser et lækket estimat fra landets øverste sundhedsmyndigheder.

Det rapporterer Bloomberg News og Financial Times fredag ifølge CNN.

Hvis estimatet er korrekt, svarer det til omkring 18 procent af Kinas 1,4 milliarder indbyggere. Samtidig vil det være det største udbrud af covid-19 på verdensplan til dato.

De omtalte tal blev ifølge Bloomberg News og Financial Times præsenteret på et internt møde i Kinas nationale sundhedskommission (NHC) i onsdags.

De to medier citerer kilder, som er bekendt med sagen eller involveret i drøftelserne.

Ifølge referatet af onsdagens møde handlede mødet om behandlingen af de patienter, der er ramt af det nye udbrud.

Fredag blev en kopi af det, der angiveligt er NHC's mødenotater, spredt rundt på kinesiske sociale medier og set af CNN.

Ægtheden af dokumentet er ikke blevet bekræftet, og NHC er ikke vendt tilbage på CNN's anmodning om en kommentar.

Både Bloomberg News og Financial Times har i detaljer redegjort for de kinesiske myndigheders diskussion om, hvordan udbruddet skal håndteres.

Blandt de estimater, der henvises til, er en afsløring af, at alene tirsdag i denne uge skulle 37 millioner mennesker være blevet smittet med covid-19 på tværs af Kina.

Det står i skærende kontrast til det officielle smittetal for den dag, der lyder på 3049.

Ifølge Financial Times var det Sun Yang, en vicedirektør for Kinas center for sygdomsbekæmpelse og -forebyggelse, der præsenterede tallene for embedsmændene under briefingen bag lukkede døre onsdag.

Avisen citerer to kilder, der er bekendt med sagen.

Sun forklarede, at hastigheden af spredningen i Kina fortsat er stigende. Vurderingen lød, at over halvdelen af befolkningen i Beijing og Sichuan allerede var smittet, skriver Financial Times.

Estimaterne kommer i kølvandet på Kinas beslutning i begyndelsen af december om brat at afvikle landets nultolerancepolitik over for covid-19, der havde været gældende i næsten tre år.

Et nyhedsmedie drevet af Kinas Kommunistiske Parti i Qingdao citerede fredag den lokale sundhedschef for at sige, at byen oplever 'mellem 490.000 og 530.000' nye smittetilfælde med covid-19 om dagen.

Den østlige kystby med omkring ti millioner indbyggere nærmer sig en 'kulmination', sagde sundhedschef Bo Tao ifølge nyhedsbureauet AFP.

Udtalelsen blev delt af flere andre nyhedsmedier, før den lørdag morgen angiveligt blev fjernet igen.