2500 personer i isolation på ferieø

Mindst 2500 personer på den kanariske ferieø La Palma er blevet beordret at gå i isolation.

Det sker, efter lavastrømme fra vulkanen Cumbre Vieja har sat ild til en cementfabrik mandag.

Ifølge CNN skyldes ordren om isolation, at branden udvikler gas og røg, som kan være farlig for mennesker.

- Det er af hensyn til folks sikkerhed, forklarede Miguel Angel Morcuende, der er direktør for vulkanberedskabet på De Kanariske Øer, under et pressemøde.

Morcuende fortalte under pressemødet, at mellem 2500 og 3000 mennesker, som bor i nærheden af branden på cementfabrikken, er påvirket af ordren om isolation.

Kæmpe lavablokke

Cumbre Vieja gik i udbrud 19. september. Siden da har den glohede lava fra vulkanen ødelagt hundredvis af bygninger på øen.

Ifølge Spaniens Institut for Geologi og Minedrift flød blokke af rødglødende magma på størrelse med treetagers bygninger ned ad Cumbre Vieja søndag, mens en serie af skælv fik jorden til at ryste.

Vulkanudbruddet på den kanariske ø har også haft konsekvenser for danske turister.