2558 nye registreret smittet med covid-19

I løbet af det seneste døgn er yderligere 2558 personer konstateret smittet med covid-19.

Det viser dagens opgørelse fra Statens Serum Institut.

Tallet er baseret på 91.417 prøver. Det vil sige, at 2,8 procent af de testede er smittet.

Det er det hidtil højeste antal smittede, der er registreret på et døgn, og antallet af smittede i Danmark sætter altså atter rekord.

Til gengæld er der lidt opløftende nyt i antallet af indlagte, idet der siden tirsdag er fem færre på landets sygehuse, og tallet dermed er 349. 39 er på intensiv, mens 26 ligger i respirator.

Yderligere tre personer, der var registreret smittet med covid-19, har mistet livet, og det samlede dødstal er nu 904.

Med de nye tal er Danmark næsten oppe på 100.000 bekræftede tilfælde af coronavirus siden pandemiens udbrud i foråret. Det formodes dog, at der særligt i foråret var et større mørketal med personer, der var smittet uden at blive testet, hvorfor det samlede antal smittede for hele perioden formodes at være højere.