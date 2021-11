2598 nye coronasmittede

Der er yderligere 2598 coronasmittede i Danmark.

Det viser den daglige opdatering fra Statens Serum Institut (SSI) torsdag.

De 2598 smittetilfælde er det højeste på et døgn indtil videre i år. Man skal således tilbage til 30. december 2020 for at finde et højere tal.

De 2598 smittetilfælde er fundet blandt 131.164 pcr-prøver, som er de prøver, hvor man podes i svælget.

Antallet af prøver ligger en del over den seneste tid. For at finde et tilsvarende højt tal skal man tilbage til i sommer.

Ser man på andelen af positive prøver i forhold til foretagne prøver, er det 1,98 procent, der har vist et positivt svar for corona det seneste døgn.

På landets sygehuse er der torsdag 246 personer indlagt med corona. Det er 18 færre end onsdag.

31 af de 246 indlagte er på intensiv på grund af deres tilstand. Af de 31 er der 16, som også får hjælp af en respirator.

Der er registreret fem nye coronarelaterede dødsfald. Dermed er det samlede antal døde under epidemien nu oppe på 2722.