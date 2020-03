26-årig britisk soldat dræbt i raket-angreb i Irak

En kvindelig britisk militær-læge samt to amerikanske soldater mistede livet under angrebet onsdag aften

Der er nu sat navn på den 26-årige britiske kvindelige soldat, der blev dræbt under et raket-angreb mod militærlejren Camp Taji i Irak onsdag aften. Det er militær-lægen korporal Brodie Gillon, der mistede livet under raket-angrebet, der også kostede to amerikanske soldater livet.

Det skriver flere medier heriblandt BBC og Metro

Militærlejren Camp Taji blev ramt af 15 raketter, der angiveligt blev affyret fra et område tæt på grænsen mellem Irak og Syrien onsdag den 11. marts. 12 andre soldater blev også såret i forbindelse med raket-angrebet.

artiklen fortsætter under billedet

Brodie Gillon er her fotograferet i januar 2019. Foto: Facebook/Brodie Gillon.

Brodie Gillon var udstationeret med 'The Scottish and North Irish Yeomanry'. Hendes ledende officer William Leek udtaler følgende i forbindelse med dødsfaldet.

- Brodie Gillon var uhyre populær, og vi er stolte og ydmyge over at have tjent sammen med hende. Hun var en slags 'større end livet'-soldat, der var fast besluttet på at medvirke i operationerne. Hun var opsat på at hjælpe andre, udvikle sig selv og få praktisk erfaring. Det var ganske tydeligt, at hun var bestemt til at yde store ting både i sit civile liv og i sin militære karriere, siger William Leek og tilføjer:

- Hun er stærkt savnet. Og jeg vil gerne udtrykke min kondolence til hendes familie og venner.

Der er kommet oplysninger frem, der tyder på, at raket-angrebet begyndte i et område tæt ved grænsen mellem Irak og Syrien, hvor en milits-gruppe støttet af Iran holdt til. Det har skabt frygt for en eskalering af konflikten mellem USA og Iran.