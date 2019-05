26-årige Lily vil have sit kamera tilbage: Fyldt med topløse fotos

Den 26-årige franske turist Lily Mika mistede sit kamera i Skotland og håber nu, at internettet kan hjælpe hende med at få billederne tilbage

Internettet kan nogle gange være den store redningsvest, når det kommer til at få mistede ejendele tilbage.

Det håber 26-årige Lily Mika fra Frankrig i hvert fald.

I et opslag på Facebook til det skotske Isle Of Skye skriver hun nemlig, at hun på en tur rundt i landet har mistet sit elskede kamera.

'Jeg besøgte Skye i Skotland sidste uge. Jeg brugte så lang tid på at nyde landet, men jeg begik en stor fejl. Jeg glemte mit kamera på et stoppested. Så søde mennesker på internettet: Jeg har brug for jeres hjælp', starter hun sit opslag, der er blevet delt 289 gange.

Vigtige billeder

Hun forklarer, at der på kameraet er nogle billeder, der er meget vigtige for hende.

'Jeg har rejst verden rundt siden november, fordi jeg arbejder på et projekt kaldet 'Lily'. Jeg tager artistiske topløse billeder ved de smukkeste steder, jeg har besøgt. Mit mål er at lave en bog med alle billederne, der skal få kvinder til at føle sig stærke og gøre, hvad de vil. Jeg vil også gerne skabe opmærksomhed omkring brystkræft. Min bedstemor har kæmpet mod det, og det er derfor, at jeg har valgt at tage topløse billeder.'

Lily Mika håber derfor nu, at de mange mennesker på internettet kan hjælpe hende med at skaffe kameraet tilbage med alle de vigtige billeder til hendes kommende bog.

Der er tale om et Lumix GX80 kamera.

Ud over de topløse billeder er der også billeder af hendes kæreste og bedstefar, som ifølge hende selv er meget vigtige for hende.

Hun afslutter sit opslag på Facebook med at skrive, at hun er villig til bare at få SD-kortet tilbage uden kameraet, hvis det kan lade sig gøre.