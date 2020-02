26 danske restauranter får Michelin-stjerne: To må vinke farvel

Gourmetkokke fra Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland ventede i spænding, da de mandag stimlede sammen i Olufshallen i Norges tredje største by Trondheim.

Her afslørede det franske dækfirma deres lille røde bog: Michelin Guide 2020 Nordic Countries. En bog, som det er yderst attraktivt at havne i.

De bedste restauranter i Norden blev belønnet med en, to eller tre stjerner.

FAKTA: Stjerner over Danmark siden 1983 * Den franske spiseguide har eksisteret siden år 1900. * Dækfirmaet Michelin startede guiden som en anbefaling af gode spisesteder på vejen. * De første danske michelinstjerner kom i 1983 til Kong Hans Kælder og La Cocotte i København. * Siden 2015 har Michelin bevæget sig udenfor hovedstaden med en udgave af guiden med fokus på Norden. * Her dukkede Aarhus for første gang op med tre stjerner på gourmethimlen. * Året efter var der endnu flere stjerner ud over landet til Henne, Præstø og Bornholm. * Geranium i København blev Danmarks første trestjernede michelinrestaurant. * En stjerne er et stop værd, to stjerner en omvej, mens tre retfærdiggør at rejse efter det. Kilde: Michelin og Ritzau Vis mere Luk

26 restauranter har i alt fået 35 stjerner.

Studio at the Standard og Era Ora - begge i København - har mistet deres stjerne.

Kokken Elvio Milleri fra den italienske københavnerrestaurant Era Ora har ellers haft den i hele 24 år.

Samtidig er Substans i Aarhus ikke længere at finde på siderne, fordi de er lukket midlertidigt for at flytte i helt nye lokaler.

I år skød den eksperimenterende Alchemist sig direkte ind blandt de mest funklende på den danske stjernehimmel. Køkkenchef Rasmus Munk blev belønnet med hele to stjerner i den røde guidebog fra det franske dækfirma.

Københavner-restauranten har været lukket i et år, men genåbnede i efteråret og har siden været en af de mest hypede spisesteder i verden.

Jordnær i Gentofte blev også belønnet med en ekstra stjerne, så de nu er oppe på to.

Her finder du de danske Michelin-restauranter Tre stjerner: Geranium, København To stjerner: Henne Kirkeby Kro, Henne Kirkeby Jordnær, Gentofte Noma, København A|O|C, København Kadeau, København Alchemist, København Koks, Leynavatn på Færøerne En stjerne: Domestic, Aarhus Gastromé, Aarhus Frederikshøj, Aarhus Ti Trin Ned, Fredericia MeMu, Vejle Slotskøkkenet på Dragsholm Slot, Hørve Frederiksminde, Præstø Kadeau, Aakirkeby Alouette, København Formel B, København Kiin Kiin, København Kokkeriet, København Kong Hans Kælder, København Marchal, København 108, København Relæ, København Søllerød Kro, Holte Clou, København Vis mere Luk

Ud over selve stjernerne blev der også uddelt en række priser. Her blev Rasmus Kofoed fra den trestjernede Geranium i København hyldet som årets bedste mentor, mens Tina Kragh Vildgaard fra Jordnær i Gentofte vandt prisen for bedste service.

- Vi er vel bare ydmyge og nede på jorden, sagde hun fra scenen, hvor hun tydeligt var meget rørt over at modtage prisen. Her understregede hun, at hele holdet på restauranten fortjener æren for prisen.

Som noget nyt blev der også tildelt grønne stjerner til restauranter, som udmærker sig på bæredygtighedsfronten. Her var flere danske køkkenchefer på scenen for at modtage klapsalver for deres spisesteders indsats på området.

