26 personer ejer det samme som jordens fattigste halvdel

Mens verdens 2000 rigeste personer blev 12 procent rigere i 2018, faldt formuen hos den fattigste halvdel af jordens befolkning med 11 procent.

Det viser en ny rapport fra udviklingsorganisationen Oxfam Ibis.

Rapporten kommer i forbindelse med, at ledere fra hele verden mødes i denne uge ved det årlige World Economic Forum, der afholdes i Davos i Schweiz.

I rapporten skriver Oxfam Ibis, at 26 personer i dag ejer det samme som jordens fattigste halvdel af befolkningen.

Organisationen peger på, at der skal sættes hårdt ind på at sikre, at de rigeste betaler den skat, de bør.

- Vi skal have stoppet underbeskatningen af de allerrigeste og bekæmpet skattely. Det går ud over sundhedssystemerne og uddannelsesniveauet i landene, siger den kommende generalsekretær hos Oxfam Ibis Kristian Weise.

- En ekstra skat på 0,5 procent vil betyde, at 250 millioner børn kan komme i skole, siger han.

Trods en tilbagegang i formuen er der færre, der lever under fattigdomsgrænsen.

Det må dog ikke blive en sovepude for danske politikere.

- Hvis vi vil, kan vi ændre det. Men det kræver, at politikerne har modet til det, siger Kristian Weise.

Hos Venstre er der dog ikke stor opbakning.

Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, ser ikke et problem i, at formuen blandt den fattigste halvdel af jorden er faldet.

- Det er ikke Danmarks opgave at forbedre verdensøkonomien. Vi skal hellere bekæmpe korruption og hjælpe til med at forbedre sundheden og uddannelsesniveauet i fattigere lande, siger Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen.

- Oxfam glemmer lidt, at det rent faktisk går fremad med bekæmpelsen af fattigdommen, siger han.

Den betragtning er Socialdemokratiet dog uenig i.

Udenrigsordfører Nick Hækkerup mener, at Danmark har et ansvar:

- Det er en svær kamp at tage, men der er et behov for, at vi kan beskatte på tværs af landegrænser for at kunne gøre op med skattely. De penge vil man så kunne investere i skoler og i sundhedsvæsen i fattige lande.

Cheføkonom Mads Lundby Hansen fra tænketanken Cepos mener, at Oxfam vildleder i ulighedsdebatten op til topmødet i Davos:

- Faktum er, at de 26 rigeste ejer 0,4 procent af verdens formue. Oxfams opstilling siger ikke så meget, da de 40 procent med lavest formue har en samlet formue på nul kroner. Det vil sige, at en person, der har én dollar i formue, har mere formue end de 40 procent med lavest formue.

Ifølge Mads Lundby Hansen har en stor del af verdens befolkning af naturlige og helt uproblematiske årsager en negativ formue. Det gælder for eksempel unge, der studerer, og som optager gæld.

- Blandt dem med negativ formue er mange danskere. Det kan være unge, som naturligt har gæld, men som senere i livet får betydelig formue som følge af pensionsopsparing og afdrag på realkreditgæld, siger han.