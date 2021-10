26 russere er døde af alkoholforgiftning

26 mennesker er nu konstateret døde efter at have drukket forgiftet alkohol i Orenburg-regionen i Rusland nær grænsen til Kasakhstan.

De første oplysninger om farlig alkohol i omløb i området kom den 7. oktober.

Da sagde myndighederne, at 28 mennesker var blevet syge af alkohol.

Men ingen blev meldt døde.

Nu er der så meldt om 26 døde. Nogle af dem menes at have været i koma, da oplysningerne om den giftige alkohol kom første gang i torsdags.

Seks mennesker er anholdt. De mistænkes for at have solgt det farlige alkohol, hovedsagelig i byen Orsk.

Den regionale guvernør i Orenburg har nu udsendt en erklæring, hvor han appellerer til alle om at lade være med at købe alkohol.

Guvernøren, der hedder Denis Pasler, siger, at der har været en omfattende inspektion i butikker, der sælger alkohol, for at fjerne det giftige sprøjt.

- Indtil vi har alle resultater, kan det være livsfarligt at drikke alkohol, advarer guvernøren.

Myndighederne i Orenburg, der ligger 1500 kilometer sydøst for Ruslands hovedstad, Moskva, siger, at de har konfiskeret over 1200 flasker.

De konfiskerede flasker ser dog med det blotte øje ikke ud til at adskille sig fra flasker, der har fået lov at blive på butikshylderne.

Men i Rusland må alkohol kun sælges, hvis flasken har et officielt id-nummer.

Det er ikke første gang, at der er alkoholforgiftning i Rusland.

Der har været gentagne tilfælde af alkoholforgiftning, særligt i regioner, hvor der er fremstillet alkohol af billigere, men livsfarlig alkohol fra industrien.