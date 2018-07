26 tidligere Danske Bank-medarbejdere meldt til politiet

26 tidligere ansatte i Danske Banks afdeling i Estland er blevet meldt til det estiske politi, skriver Bloomberg News.

Anmeldelsen kommer fra den samme mand, William Browder, som for to uger siden meldte Danske Bank til Bagmandspolitiet i Danmark, Søik.

Anmeldelsen er bekræftet af den estiske statsanklager.

- Bekæmpelsen af hvidvaskning af penge er en prioritet for anklagemyndigheden, og hvis de oplysninger, der præsenteres for kontoret, viser tegn på en forbrydelse, vil det blive undersøgt, skriver han i en mail til Bloomberg.

Browder er chef for Hermitage Capital Management, der i 2007 var offer for et tyveri af 1,4 milliarder kroner.

Siden har fondschefen og researchere forsøgt at opspore bagmændene og at afsløre, at pengene blev sendt gennem Sampo Bank, som Danske Bank købte i 2006.

Berlingske har siden 2017 afsløret suspekte pengeoverførsler på mere end 53 milliarder kroner i Danske Banks afdeling i Estland.

Det er penge fra blandt andre personer tæt på Ruslands præsident, Vladimir Putin, og Aserbajdsjans styre.

Det er siden kommet frem, at banken allerede i 2013 blev varskoet af en whistleblower om en række stærkt kritisable forhold i filialen.

Flere politikere har været stærkt kritiske over for bankens ageren, ligesom Finanstilsynet har udtalt hård kritik af Danske Banks ledelse.

Banken oplyste i juli i sit regnskab, at samfundet som helhed skal have gavn af de penge, som er tjent på mistænkelige transaktioner i den estiske filial.

Bruttofortjenesten herfra skal således gå til 'samfundsgavnlige tiltag', skriver Danske Bank i regnskabet. Det vides ikke, hvor stor en sum det drejer sig om.