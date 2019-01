260 flypassagerer fanget i 20 minus grader i 18 timer

260 passagerer på et fly fra New York til Hongkong var fanget i Canadas bidende kulde i mere end 18 timer med meget lidt mad

Et mareridtslignede scenarie begyndte søndag for 260 flypassagerer, hvor et fly fra Newark-lufthavnen i New York med retning imod Hongkong kort efter afgang blev omdirigeret til Goose Bay-lufthavnen i Newfoundland i Canada på grund af en syg flypassager.

Da flyet landede lørdag aften i Canada, blev passageren taget til et lokalt hospital.

En mekanisk fejl var skyld i, at flyet efterfølgende ikke måtte komme i luften igen. Passagerne måtte herfra ikke forlade flyet i Goose Bay, fordi der ikke var nogen toldbetjent på vagt i nattetimerne.

Ifølge CNN blev lørdag til søndag for de mange passagerer, og flyet var stadig naglet til jorden i den canadiske lufthavn.

Passagerne var strandet i 18 timer i flyet med meget få fornødenheder.

En passager ved navn Sonjay Dutt berettede på Twitter inde fra flyet, at flyets dør var i stykker, og at de var strandet ombord på flyet med en temperatur på minus 20 grader uden for flyet.

Flykabinens dyr var i stykker, imens passagerne var strandet inde i flyet i 18 timer - med en temperatur på minus 20 grader udenfor. Privatfoto

Passageren tweetede om hjælp fra flyselskabet United Airlines og skrev, at de var ved at løbe tør for mad.

My home for the last 12+ hours. pic.twitter.com/RFbyA2wCXp — SONJAY (@sonjaydutterson) 20. januar 2019

Søndag morgen lokal tid blev passagerne tildelt donuts og kaffe fra den canadiske fastfood-kæde Tim Hortons. Flyselskabet United Airlines fik maden leveret til passagerne, og en talsperson udtalte til CNN, at 'mandskabet gør alt, hvad der overhovedet er muligt for at servicere kunderne'.

Efter 18 timer i Goose Bay - knap et døgn efter den oprindelige afgang - blev passagerne transporteret tilbage til New York, hvorfra de blev ombooket til et nyt fly til Hongkong.

Mandag morgen dansk tid er flyet på vej imod den oprindelige destination.

Its been a long long long long day pic.twitter.com/5Kz9EZpjPf — SONJAY (@sonjaydutterson) 20. januar 2019

En anden passager, Steven Lau, var taknemmelig over maden, der blev bragt fra Tim Hortons, men også nervøs for, om det nye fly overhovedet kunne lette.

- Jeg føler mig lettet over at være på et nyt fly, men personalet er stadig i gang med at læsse bagage og forberede afgangen, så det er ikke sikkert, at vi overhovedet kan lette, sagde han til CNN inden afgangen til Hongkong.

- Det er næsten 24 timer siden, at vi tog fra Newark, så vi føler os alle sammen rastløse og frustrerede. Jeg er bare klar til at lette med det nye fly og afslutte den her oplevelse, lød det fra passageren.

Steven Lau fortæller til CNN, at flere passagerer besluttede sig at droppe turen til Hongkong på grund af overnatningen i det stillestående fly i Canada.