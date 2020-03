262 personer i Danmark er konstateret smittet med coronavirus

Antallet af coronasmittede i Danmark har fra mandag til tirsdag taget det hidtil største hop på en dag, efter at virusset er kommet til Danmark.

Således er 262 personer tirsdag konstateret smittet med coronavirusset. Det fremgår af Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

De 262 smittede er en stigning fra 90 smittede mandag.

Antallet af smittede er tirsdag steget flere gange.

Coronavirus, eller Covid-19 som sygdommen kaldes, kan være årsag til milde forkølelser, men også til alvorlige infektioner i luftvejene.

Den er primært farlig for ældre og svækkede borgere.

For at inddæmme smitten har de danske myndigheder siden fredag anbefalet, at arrangementer med over 1000 mennesker aflyses.