27-årig faldt 40 meter i døden: Turister tager selfies på døds-stedet

Den 17. august blev en skæbnesvanger dag for en kun 27-årig kvinde fra Sydney i Australien. Hun var nemlig taget til det nærliggende smukke natursted ved kysten, Diamond Bay, hvor hun bad en ven om at tage et billede af hende fra det højt beliggende kendte udsigtspunkt.

Men da kvinden rejste sig op efter at billedet var taget, snublede hun og faldt 40 meter direkte i døden.

På trods af det tragiske dødsfald er udsigtspunktet med de voldsomme klipper og den smukke bugt nu blevet et populært motiv for Instagram-billeder. Og allerede kun få timer efter kvindens død, var der flere, der tog billeder ved nøjagtigt det samme sted, hvor hun faldt i døden.

Det skriver flere medier heriblandt News 7, Sydney Morning Herald, New York Post og Expressen

Allerede i juni måned besluttede de lokale myndigheder, at begrænse adgangen til det farlige udsigtspunkt. Der blev sat flere hegn samt afspærringer op. Og der blev også installeret et overvågningskamera. Myndighederne har også sat et advarselsskilt op, der på flere forskellige sprog advarer om faren ved at tage selfies fra de yderste klipper i området.

'Der er en stigende og berettiget frygt for, at de besøgende på uansvarlig måde sætter sig selv og andre i fare ved at klatre over hegnene og afspærringerne for at sætte sig på klippekanten.'

Således lyder udtalelsen fra myndighederne ifølge News 7.