27-årig kvinde døde af kræft: Nu bliver hendes hårrejsende opfordring delt igen og igen

27-årige Holly Butcher fra Australien var dødeligt syg af kræft, men inden sin død besluttede hun sig for, at hun ville minde sin omgangskreds om, hvor vigtigt det er at leve livet.

Hun skrev derfor et langt brev, som familien skulle offentliggøre, når hun engang ikke var her mere.

Holly Butcher mistede sit liv 4. januar, og i den forbindelse holdt familien deres ord og delte brevet på hendes Facebook-side, der nu er blevet en mindeside.

Her opfordrer hun sin omgangskreds til at lade være med at fokusere på hverdagens bagateller samt at bruge penge på oplevelser med venner og familie i stedet for at købe ligegyldige materielle ting.

- Jeg vil gerne have, at folk stopper med at bekymre sig om de små, meningsløse ting i livet og prøve at huske, at vi alle har den samme skæbne, så gør hvad du kan for at gøre din tid værdifuld og fantastisk, uden alt det åndssvage, skriver hun.

Hun mener samtidig, at man i højere grad skal værdsætte sit gode helbred.

- De gange, hvor I har ævlet om latterlige ting (noget, som jeg har i høj grad har bemærket de seneste par måneder), tænk I stedet på folk, som virkelig har et problem. Vær taknemmelig for dit mindre problem og kom over det. Det er okay at synes, at noget er irriterende, men prøv at give slip på det og undgå at påvirke andres dag på en negativ måde.

Hun håber som det sidste, at folk vil nyde livet i stedet for at skulle dokumentere det.

- Livet skal ikke leves gennem en skærm, og livet handler heller ikke om at tage det perfekte billede. Nyd det nu det øjeblik!

Holly Butchers ærlige opsang har taget folk med storm og er indtil videre blevet liket 100.000 gange og blevet delt mere end 76.000 gange.

- Det er smukkeste, jeg nogensinde har læst! Tak!, kommenterer Hilquias Oliveira.

- Jeg har ikke rigtig ord for at udtrykke min respekt og taknemmelighed for det, jeg lige har læst. Så trist, men rigtigt og lidenskabeligt. Tak for at dele det og hvil i fred, skriver Paola Castoldi.