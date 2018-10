27-årige Lior: Jeg har krænket flere kvinder - det har alle mænd

27-årige Lior Foighel reagerede som de fleste mænd, da han for et år siden vågnede op og så hele verden tale om #metoo og overgreb mod kvinder: det har jeg aldrig gjort. Han er dog blevet klogere siden

Han vidste ikke, at han krænkede dem. At hånden på hendes røv eller kysset på munden ikke var ok. At hans tilråb efter dem potentielt knækkede noget indeni dem. At han - hver gang, han pressede på for at få et 'nej' vendt til et 'ja' til sex - overskred en grænse.

Begik et overgreb.

Det skete jævnligt. Når han var i byen med vennerne. Når han tog hjem derfra med en pige under armen, som måske ikke havde de samme planer som ham. På Roskilde Festival, når han sammen med gutterne udfordrede hinanden til at kysse, gramse eller råbe efter tilfældige piger.

27-årige Lior Foighel har, siden #metoo-bølgen for et år siden ramte ham som en knytnæve i ansigtet, brugt tiden på at erkende det, han nu ved:

- Jeg er krænker. Overgrebsmand - og jeg har ikke tal på, hvor mange kvinder, jeg har gjort det mod. Men det er flere.

- Der var en en kæmpe uppercut, da jeg vågnede op til #metoo, som fyldte hele mit feed på Facebook og alle andre sociale medier. Og alle mine veninder - ALLE - havde været udsat for en eller anden form for overgreb. Det var helt sindssygt og åbnede en helt ny verden - men det var også ret voldsomt.

- På det tidspunkt havde jeg gået rundt i 26 år og slet ikke opfattet eller set alle de her ting.

Erkendelsen

I den første tid efter bevægelsens belejring af stort set alle medier og samtaler over spiseborde verden over, reagerede Lior som mange andre mænd.

- Jeg har siddet på Roskilde Festival sammen med mine venner, hvor vi har udfordret hinanden til forskellige ting. 'Den der først kysser en pige, har vundet' - og så er jeg faret op og har fundet den første, den bedste pige og kysset hende.

- I starten var jeg meget skeptisk og tænkte - som mange andre - at det da ikke kan være krænkende, når en kvinde bliver råbt efter på gaden eller bliver taget på røven, fortæller Lior, der har israelske rødder, men er født og opvokset i København.

Derfor trådte han umiddelbart ind i koret af mænd, der under hashtagget 'notallmen' (ikke alle mænd, red.) proklamerede, det ikke kunne handle om ham. En pæn ung mand, der er godt opdraget, altid har fulgt med i skolen, siger 'De' til ældre damer, tager blomster med, når han skal til middag, og som altid har respekteret kvinder, kan da ikke være overgrebsmand, tænkte Lior Foighel om sig selv. Indtil han ikke gjorde det længere.

- Jeg begyndte at forholde mig til statistikkerne - og mig selv i forhold til dem. Det er jo påfaldende, at næsten alle kvinder har oplevet en eller anden form for overgreb - men ingen mænd har begået dem. Det hænger ligesom ikke sammen.

- Så jeg var nødt til at mærke efter, og jeg kom bare frem til den erkendelse, at jo... jeg er sgu overgrebsmand.

- Men det vilde ved min erkendelse er faktisk, at min historie ikke er unik. Alle mænd er eller har været sådan her. Vi mænd er nødt til at erkende, at vi begår de her overgreb. For det gør vi. Hele tiden, siger den 27-årige skuespiller og blogger.

Sejt at være sammen med mange

Hans egen 'krænkelses-vej' udrullede sig for ham allerede i teenageårene, hvor han begyndte at gå i byen. Her blev han en del af den kultur, som han selv peger på som et af de store problemer ved overgreb og krænkelser mod kvinder.

- Helt grundlæggende var det sådan, at vi drenge fik høj status af at være sammen med mange piger og vi pralede af det. Pigerne derimod var ludere eller billige, hvis de kyssede med to på en aften.

- Hvis jeg tog en med hjem, og hun så alligevel ikke havde lyst til sex, gik der en forhandling i gang for at få hende overtalt til at sige ja. 'Nej, jeg har ikke lyst', 'Jo, du har', 'Nej, jeg har ikke' og så videre. Til sidst sagde hun måske ja, og så var alt godt.

Lior Foighel er nervøs for reaktionerne ved at gøre sig selv til spydspids i #metoo-kampen. At det får konsekvenser for hans karriere, at folk hader ham, eller at han aldrig får en kæreste. - Men nu er der gået et år siden #metoo, og det må bare ikke blive glemt. Foto: Linda Johansen.

- Weekenden efter skete det samme igen. Endnu en pige tog med hjem, endnu engang gik forhandlingen i gang - og jeg fik overtalt hende. Til sidst blev jeg jo overbevist om, at jeg ikke behøvede at respektere et nej, for jeg endte jo med at få et ja.

- Hvor mange gange er det sket?

- Det aner jeg ikke. Ingen idé.

Mænd glemmer krænkelserne

- Men det hænger sammen med, at jeg ikke opfattede min opførsel som krænkende, så derfor husker jeg det ikke på samme måde, som den krænkede.

- Så måske er det ikke løgn eller fornægtelse, når mænd kigger på sig selv og siger 'det kan ikke være mig'? Fordi de ikke husker det?

- Præcis. For der har ikke været nogle følelser forbundet med det fra mandens side. Hvis en fyr rager på en pige på en natklub, har han glemt det fire sekunder efter, hvorimod det måske sidder i hende resten af livet.

Hver eneste gang - og der er flere - Lior fik talt en pige fra et 'nej' til sex, overskred han en grænse. Hendes grænse. Han har inden for det seneste halve år opsøgt flere af de kvinder, det er gået ud over, og har undskyldt. Og er blevet tilgivet.

- Men det skulle jo aldrig være sket. Jeg skulle have forstået noget så simpelt som et 'nej'.

Vigtigt at mænd står frem

Første gang Lior Foighel stod frem med sin historie var på sin blog. Siden har han fortalt unge mennesker om det på Ungdommens Folkemøde og mandag 8. oktober taler han om det på et #metoo-event, der skal markere etårsdagen for bevægelsen.

Indtil videre har kun mest fået positiv respons på sin fortælling, men enkelte har misforstået budskabet og set Lior som voldtægtsmand.

- Men der er kæmpe, kæmpe forskel på voldtægt og grænseoverskridende adfærd. Det er vigtigt at understrege. For selv om jeg har presset en pige til at sige ja, så har jeg aldrig nogensinde gjort noget under tvang.

- Hvorfor er det vigtigt, at din historie bliver fortalt?

- Fordi det er vigtigt at få gjort op med det billede af at det kun er 'tabere' der begår overgreb. Det er ikke kun mænd, der ikke kan få sex. Jeg kan få masser af sex - og alligevel har jeg gjort de her ting. Jeg behøvede ikke gøre det, men jeg gjorde det, fordi jeg ikke tænkte over, at der var noget galt.

- Men det er også vigtigt, fordi det kommer fra en mand - en stemme jeg synes mangler i debatten. #Metoo er ikke kun kampklare kvinder mod magtfulde mænd. Det er vores alles kamp for en verden uden sexisme og overgreb. Jeg bebrejder ikke andre mænd, at de ikke gør det samme. Jeg ville bare ønske, at flere turde gøre det. Det ville virkelig kunne ændre noget.

- Mange af de overgreb, jeg har begået, er billedet på en syg kultur, hvor kvinder føler, at de skylder mænd noget. Men fordi jeg har givet en kvinde drink, jeg har betalt taxaen hjem og hun ender med at ligge i min seng, er det altså stadig hendes ret at sige nej. Og min forbandede pligt at rette mig efter det. Hun skylder ikke noget som helst. Foto: Linda Johansen.

Sex uden samtykke er voldtægt I kølvandet på #metoo-bevægelsen og blotlægningen af manglen på respekt for kvinders krop og seksualitet indførte Sverige i maj måned en samtykkelov, der gør, at man udtrykkeligt skal sige 'ja' eller aktivt vise lyst til at have sex. Ellers er det voldtægt. - Det synes jeg også, at vi skal have i Danmark. Det vil hjælpe så mange kvinder, der føler sig udsat for overgreb og i værste fald voldtægter, mener Lior Foighel. - Det kan løses meget nemt. Det skal selvfølgelig ikke være sådan noget med Nemid og underskrifter, men det skal være et mundtligt ja. Lior mener i øvrigt, at debatten om, at en samtykkelov vil ødelægge stemningen eller romantikken i øjeblikket, er noget fis. - Der er da ikke noget mere sexet end at tale om sex. At spørge hinanden, hvad man godt kan lide og vil være med til, at man synes hinanden er lækre. Kigge hinanden i øjnene og sige: jeg har virkelig lyst til dig og spørge hende direkte: har du lyst til sex med mig? Det er et samtykke. - Og det er meget simpelt. Sex uden samtykke er voldtægt.

