27 danskere er registreret smittet med coronavirus i Danmark

27 danskere er nu bekræftet smittet med coronavirus.

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed på sin hjemmeside. Det er seks tilfælde flere end fredag.

Der er ingen information om de smittede - herunder om de har fået virusset i udlandet eller Danmark. Ingen er døde af coronavirusset i Danmark.

Derudover er der to smittetilfælde på Færøerne.

Foruden de 27 smittede er 458 personer i karantæne i Danmark. På Færøerne er det tal 33. De er i isolation, fordi de har været tæt på en smittet person.

Fredag varslede de danske myndigheder med statsminister Mette Frederiksen (S) i spidsen en række anbefalinger, der skal begrænse udbredelsen.

Alle arrangementer med over 1000 deltagere bør aflyses. Opfordringen gælder i første omgang resten af marts.

Samtidig lød det fra Sundhedsstyrelsen, at man skal undgå håndtryk, kys og kram for at minimere spredningen.

Desuden ændrede Udenrigsministeriet sin rejsevejledning. Nu er anbefalingen, at man som minimum udviser forsigtighed, når man rejser i udlandet.

Det indebærer blandt andet, at man skal følge Sundhedsstyrelsens råd for at mindske risikoen for at blive smittet. Det handler om ofte at vaske hænder, bruger håndsprit og undgå håndtryk, kys og kram.

Man bør samtidig holde sig opdateret om sundhedsforholdene via de lokale myndigheder, medier og sit rejsebureau.

I forvejen frarådes alle unødvendige rejser til Kina, Iran, dele af Sydkorea og seks regioner i Italien.

De frarådes, fordi de fire områder har været hårdt ramt af virusset.