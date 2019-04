2700 børn er tæt på genforening med deres familier i USA

2700 mellemamerikanske børn kan være tæt på at blive genforenet med deres familier i USA. Fredag har den amerikanske præsident Donald Trumps administration således indgået en aftale med de advokater, der repræsenterer familierne.

Som del af aftalen, der blot mangler at blive godkendt af en dommer, har Trump-administrationen fremlagt en plan for at afslutte børnenes ansøgninger om at komme til USA inden torsdag i næste uge.

Aftalen er indgået efter mere end et år, efter at Trump-administrationen i januar 2017 pludselig satte en stopper for tidligere præsident Barack Obamas program for mindreårige fra Mellemamerika.

Programmet, Central American Minors (CAM), var designet til at hjælpe tusindvis af uledsagede børn, der flygter fra vold i El Salvador, Guatemala og Honduras til USA, hvor deres familier allerede befinder sig.

Programmet tillod migranter, der opholder sig lovligt i USA, at søge om flygtningestatus på vegne af deres børn under 21 år. Samme regel gjaldt for deres ægtefæller og børnebørn i de tre mellemamerikanske lande.

Da programmet blev stoppet, fik flere end 2700 børn deres ansøgning annulleret. Nogle af dem havde allerede fået ansøgningen godkendt og havde betalt for deres flybillet. De var bare få dage fra at blive genforenet med deres familie i USA.

I december sidste år vurderede dommer Laura Beeler, at regeringens masseannullering af børnenes ansøgninger var i strid med loven.

I marts afgjorde samme dommer, at regeringens handling forårsagede uoprettelig skade for de involverede ved at forhindre børnene i at flygte fra livstruende fare.

Laura Beeler beordrede derfor Trumps administration til at genoptage behandlingen af ansøgningerne.

Advokat Linda Evarts repræsenterer nogle af de berørte børn. Hun siger, at hendes klienter forsøger at blive genforenet med deres forældre på lovlig vis.

- Vi håber, at de her børn snart vil undslippe de dødelige farer, de står over for i Mellemamerika, og blive genforenet med deres forældre i sikkerhed.

- Vi håber, at det kan ske allerede til sommer, siger hun.