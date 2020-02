28 år, to stjerner og 86 millioner kroner

Da det franske dækfirma mandag delte deres eftertragtede stjerner ud i Norges tredjestørste by Trondheim, hoppede den hypede restaurant Alchemist i København over de et-stjernede og nappede to i første hug.

Køkkenchef Rasmus Munk blev altså belønnet med hele to stjerner i den røde guidebog for sit eksperimenterende køkken.

- Det føles uvirkeligt. Jeg tror ikke, jeg helt har kigget ned på kokkejakken endnu og set, at der står to, sagde en glad Rasmus Munk til Ekstra Bladet.

Københavner-restauranten har været lukket i et år, men genåbnede i efteråret og har siden været en af de mest hypede spisesteder i verden.

Maden på Alchemist er mildt sagt eksperimenterende. Men den faldt i Michelins smag. Foto: Martin Lehmann

Ingen pengemand, ingen restaurant

Mens folk piblede ud fra Olavshallen i Trondheim og videre til efterfest på byens historiske hotel, afslørede den blot 28-årige kok, at det kom som en overraskelse for ham.

- Vi har været åbent i seks-syv måneder, og jeg er meget taknemmelig.

- Du er kun 28 år gammel. Har du altid vidst, at du ville være kok i den her liga?

- Nej, nej, nej, nej! Jeg har vidst det i de år, jeg har arbejdet som kok, men før det var det tilfældigt, at jeg kom på kokkeskolen og gik ind i det her erhverv. Så nej, det har ikke altid ligget i kortene.

Milliardæren Lars Seier Christensen ejer størstedelen af spisestedet og han har skudt 86 millioner kroner ind i projektet.

- Føler du dig lidt som sådan en Messi eller Ronaldo, som rigmænd kan købe for at få det ypperste af det ypperste?

- Arg, de har nok større talent, det må jeg nok erkende. Men uden Lars kunne det ikke lade sig gøre at lave den her restaurant. Jeg tvivler på, at det ville kunne lade sig gøre at finde en partner i Danmark, Norden eller verden, som vil kunne gøre det, som Lars gør, lød det fra den 28-årige Michelin-kok.

Sådan så det ud, da Alchemist fik sine to stjerner. Video: Ritzau Scanpix.

Seks børn

Rasmus Munk gav ros med på vejen til sin kollega Eric Krogh Vildgaard i Gentofte, der mandag blev belønnet med en ekstra stjerne, så de nu er oppe på to.

- Der er også nogle i hverdagen, som gør det muligt, og det er de drenge og piger, som sidder tilbage på restauranten, som fortjener det her, sagde Eric Krogh Vildgaard til Ekstra Bladet, da han sammen med sin kone Tina var på vej videre til middag og efterfest.

Tina Kragh Vildgaard, der sammen med sin mand bag restauranten Jordnær, Rasmus Munk fra Alchemist, og Rasmus Kofoed fra Geranium fejrer deres stjerner på scenen i Trondheim. Foto: Aleksander

Mens han står for køkkenet, står hun for gulvet, og det arbejde blev hun og Jordnær belønnet for med prisen for årets bedste service.

Restauranten er ikke det eneste, ægteparret bruger tid på. Derhjemme har de hele seks børn.

- Hvordan får I lige det hele til at hænge sammen med forretningen og familielivet?

- Logistik og planlægning, lød det hurtigt fra Tina.

- Jeg tror, jeg er heldig, jeg har dig, sagde Eric, mens han smilede kærligt til sin kone.