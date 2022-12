28 års kaos: Nu skal 500 biler skrottes

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tilbage i 2010 blev Kaj Hansen, ejer af Knivholt Autoophug i Frederikshavn, dømt for at opbevare ikke mindre end 800 biler for meget på sin grund.

Siden er tallet vokset støt - og nu viser en aktindsigt, at kommune og miljøtilsyn siden 1994 har vidst, at der var minimum 500 biler mere, end ejendommens miljøgodkendelse tillader. Uden konsekvenser.

Det skriver TV 2.

Kommunen lægger sig ned

Kaj Hansen har nu modtaget et påbud fra kommunen, der betyder at han skal skære markant i flåden af skrottede biler, så han kommer ned på 500.

Borgmester i Frederikshavn Kommune, Birgit Stenbak Hansen (S), har onsdag modtaget en hasteredegørelse om sagen.

- Her kan vi lige så godt lægge os ned og sige, at her har vi været langmodige, og der har også været tider, hvor vi ikke har været opmærksomme og ikke vist handlekraft, og det skal vi gøre nu, siger hun til mediet.

Bilerne skal fjernes

På trods af 28 års vished om det ulovligt store antal biler på grunden er myndighederne dog på intet tidspunkt skredet til handling. Blandt andet af økonomiske hensyn.

Men nu har piben fået en anden lyd - og bilerne skal fjernes. Hvis ikke af Kaj Hansen selv, så af Frederikshavn Kommune, hvor borgmesteren tænker at gøre udlæg for at få fjernet de mange biler og eventuelt kradse pengene ind på skrot.

- Jeg har sagt, at det skal være så hurtigt som muligt. Og hvis ikke han selv fjerner dem, så gør vi det som selvhjælpshandling.

- Vi tager vores ansvar på os nu - og det er også for sent, siger borgmesteren.