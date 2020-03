28 personer er indlagt på sygehus med coronavirus

28 personer er søndag ved middagstid indlagt på et sygehus med coronavirus i Danmark. Heraf er to personer indlagt på intensiv afdeling.

Det sagde statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde søndag i Spejlsalen i Statsministeriet.

Antallet af indlagte er en stigning fra fredag. Her oplyste sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S), at 23 personer var indlagt.

Dengang lød det fra ministeren, at fire af dem var indlagt på intensiv afdeling, mens to var i kritisk tilstand.

Mette Frederiksen sagde på pressemødet, at to personer, som er testet positive for coronavirus, er afgået ved døden.

Hun udtrykte sin sympati med de afdødes pårørende.

Lørdag døde en 81-årig person på Herlev Hospital, som var coronasmittet.

Natten til torsdag døde en 80-årig person i Nordjylland af et hjertestop. Først efter sin død blev vedkommende testet positiv for coronavirus.

Det vides dog fortsat ikke, om sygdommen Covid-19 er årsagen til dødsfaldene. Covid-19 er sygdommen, der følger af virusset.

I alt er 864 personer søndag konstateret smittet med coronavirus i Danmark, oplyser myndighederne.

- Det tal kan I reelt ikke bruge til noget, sagde Mette Frederiksen på pressemødet.

Det reelle antal smittede vurderes nemlig at være højere. Det hænger sammen med, at de danske myndigheder torsdag ændrede strategi i kampen mod coronavirus.

Fokus er nu på at finde de mest syge og svage patienter, og derfor er strategien, at det kun er dem, der testes.

De fleste, som bliver smittet med coronavirus, vil opleve at få milde eller influenzalignende symptomer.

I disse tilfælde skal man som borger blive hjemme. Man skal først kontakte lægen, hvis det bliver værre, lyder anbefalingen blandt andet fra sundhedsmyndighederne.

Fortsætter spredningen vil det værst tænkelige scenarie ifølge Sundhedsstyrelsen være, at ti procent af den danske befolkning bliver smittet.

Sker det, vil knap 600.000 borgere blive smittet, og det vil formentlig ske over en periode på tre måneder, har styrelsen vurderet.

Af de cirka 600.000 forudses det, at ti procent - altså cirka 60.000 - vil komme i kontakt med sundhedsvæsenet.

12.000 af dem vil formentlig blive indlagt på sygehuset, lyder vurderingen.