284 danskere strandede: Tomt fly fløj videre til København

284 passagerer måtte mellemlande i Stockholm. Passagerne blev ikke informeret om, at bagagen blev fløjet videre, og landede I København et døgn før passagererne. - Vi kunne godt have informeret passagerne, lyder det fra pressechefen i TUI

Et fly med 284 passagerer måtte søndag mellemlande i Stockholm, da det kom fra Thailand. Her måtte passagerne overnatte i Stockholm.

De skulle have være fløjet hjem til København næste dag klokken ti, men det fly blev yderligere udsat til 17.30. Passagerne måtte sidde og vente to en halv time i flyet, kun for at få at vide, at flyet ikke kom i luften.

Ekstra Bladet har fået flere henvendelser fra rasende passagerer, der undrer sig over, at det fly de kom med fra Thailand, blev fløjet hjem til København to timer efter landingen i Stockholm - kun med passagernes bagage.

Den information måtte passagerne imidlertid selv finde frem til. TUI fortalte dem intet om det tomme fly, der bragte deres bagage til København før dem selv.

Pressechef i TUI, Christian Grandjean, bekræfter over for Ekstra Bladet, at flyet fløj hjem med passagernes bagage, da passagerne stadig var strandet i Stockholm.

Han forklarer, at de ikke var i stand til, at finde kabinepersonale til turen mellem Stockholm og København. Af hensyn til arbejdets hvile-regler, måtte personalet, der fløj fra Thailand, nemlig ikke flyve mere.

- Derfor valgte vi at tilbyde gæsterne et hotelophold i stedet for. Så ja, det fløj til København senere, siger Christian Grandjean.

- Hvorfor informerede I ikke passagerne om det her?

- Vi havde fuldt fokus på at finde den hurtigste og bedste måde for vores passagere. Hvad der skete med det fly, som vi ikke kunne bruge i den her situation, kunne vi nok godt have informeret passagerne om, men det var ikke i vores fokus, siger pressechefen.

Kim Sønderholm er én af de 284 passager, der valgte at tage hjem på egen hånd, da flyet til København endnu engang blev udsat.

- Vi kunne ikke vente længere. De fløj vores bagage hjem allerede søndag aften. Jeg har ikke fået min bagage endnu, siger Kim Sønderholm til Ekstra Bladet.

- Så kommer vi til Københavns Lufthavn, og får at vide, at bagagen er der, men at vi ikke kan få den udleveret før det andet fly ankommer. Så står vi der, med vores bagage i rummet lige ved siden af os, og kan ikke få den udleveret, siger han.

Kim Sønderholm bekræfter over for Ekstra Bladet, at de intet fik at vide, om det tomme fly, der fløj hjem med hans bagage. Han hørte det fra andre passagerer, der havde tjekket afgangen.

- Søger I erstatning?

- Ja, det kan du tro vi gør. Det tror jeg alle gør. I den grad. Der er allerede initiativ til nogle e-mail-kæder, så vi kan klage i fællesskab. Jeg tror det bliver en dyr sag for TUI, siger Kim Sønderholm.

Christian Grandjean oplyser til Ekstra Bladet oplyser til Ekstra Bladet, at passagerne kan søge kom kompensation for forsinkelsen mellem Stockholm og København. De kan få op til 600 euro, og det skal foregå gennem TUI Airlines.