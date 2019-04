287.069 danskere i licens-krig: Nu ender sagen i landsretten

Danmarkshistoriens største gruppesøgsmål ender nu i Østre Landsret. Man må dog forvente, at der går to år, før der falder en afgørelse

Hvis du er en af de mange danskere, der har krævet licensmoms tilbage, er der nu nyt i sagen.

Sagen skal nemlig i Østre Landsret, oplyser partner og advokat Claus Holdberg på 'Foreningen Kræv Licensmoms Tilbages' hjemmeside.

Her lyder det, at sagen ender i landsretten, da den er principiel og kun kan føres mod Skatteministeriet.

'Siden tilmeldingsfristen den 1. oktober 2018 er sagen blevet henvist til Østre Landsret, fordi den er principiel. Derudover har vi for at skære sagen til, indgået en procesaftale med DR og Skatteministeriet, hvorefter DR formelt er ude af sagen, der nu kun føres mod Skatteministeriet', skriver han.

Læs også: Se også: 240.000 danskere kræver penge fra DR: Du kan stadig nå det

Det lyder desuden, at man må forvente, at der vil gå mindst to år, før der falder en afgørelse.

Foreningen 'Kræv Licensmoms Tilbage' mener, at det er i strid med reglerne at opkræve moms på licens.

På den baggrund kræver de 287.069 danskere deres penge tilbage.

Sagen drejer sig om, hvorvidt DR har overtrådt reglerne ved at kræve moms af licensen. Hvis domstolene giver de mange danskere, der har tilmeldt sig, medhold, så kan man få penge tilbage, hvis man er med i søgsmålet.

Helt konkret drejer det sig om momsbetalinger for de seneste ti år på lige knap 500 kroner om året pr. hustand. Dermed har man krav på 4703 kroner, hvis man har betalt licens i alle ti år.

Ender danskerne med at tabe søgsmålet, er der erklæret fri proces, og det er dermed staten, der skal betale sagens omkostninger.

Gruppesøgsmålet er det største i Danmarks historie.

Skatteministeriet har imidlertid afvist kravet.