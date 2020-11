29 flere mistede livet i trafikken sidste år

199 personer blev dræbt i trafikken i 2019, og det er 28 flere end året før.

Dræbte i trafikken er dermed steget med 16 procent.

Det viser en ny rapport fra Vejdirektoratet.

Der har også været 29 flere dødsulykker, som er steget til 193.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) ser med stor bekymring på udviklingen.

- Det går desværre den forkerte vej, når vi har en rapport, der viser at antallet af dræbte på vejene stiger. Det tal må vi sikre kommer ned over de kommende år, siger Benny Engelbrecht.

Uopmærksomhed

Det er særligt uopmærksomhed, der er skyld i ulykkerne.

Rapporten viser, at i 64 procent af tilfældene var trafikanterne uopmærksomme eller havde ikke set sig godt nok for.

Det er ikke noget nyt, fortæller Marianne Foldberg Steffensen, der er trafiksikkerhedsekspert i Vejdirektoratet.

- Det er det samme niveau, andelen har ligget på, siden vi begyndte at undersøge dødsulykker i 2010. Så det er en udvikling, vi har svært ved at knække, siger hun.

Benny Engelbrecht peger særligt på mobiltelefonen, som en stor synder i at fjerne opmærksomheden fra vejene.

- Derfor holder jeg nøje øje med det initiativ, at man kan få et klip i kørekort, hvis man bruger en håndholdt mobiltelefon i bilen.

- Det skulle gerne være sådan, at vi ser en nedadgående kurve, og ellers må vi overveje, om der skal andet eller mere til, siger han.

Her nævner Benny Engelbrecht mere kontrol eller øget straf, som overvejelser, hvis kurven ikke knækker.

Fartkontroller

Men han mener i høj grad, at det handler om adfærden.

- Det handler først og fremmest om, at man skal handle ansvarligt i trafikken. Selvfølgelig kan vi lave fartkontroller, men det er nødvendigt, at borgerne og trafikanterne kigger indad og tager ansvar selv også, siger han.

Mere end hver fjerde af dødsulykkerne var eneulykker, hvor der kun var én kørende involveret.

- Når det er eneulykker er det svært at klandre andre, end den der førte bilen. Og det er et stort problem, for det handler i bund og grund om, hvordan bilisten selv agerer på vejene, siger Marianne Foldberg Steffensen.

Trafikanter påvirket af spiritus, stoffer eller medicin fylder også en større rolle i dødsulykker end tidligere.

I 2019 var det 56 procent af de involverede, der var påvirket, og det tal har ikke været så højt siden 2011.

Af de 199 dræbte personer var 96 i personbiler eller varebil, 40 var på motorcykel eller knallert, 31 var på cykel, 30 var fodgængere og 2 var i lastbil eller sættevogn.