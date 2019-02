29 kobraslanger beslaglagt: Nu bruges de til forskning

Lars Nielsen fik sine 29 kobraslanger og en enkelt krokodille til en værdi af omkring 60.000 kroner beslaglagt femte februar, da politiet bankede på hans dør på Vestergade i Rødby.

Han blev efterfølgende sigtet for at overtræde dyreværnsloven og står til en bøde på omkring 50.000 kroner.

Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, for de beslaglagte slanger bliver nu brugt til at forske i en modgift til slangernes bid, skriver DR.

Giftig modgift

Ifølge Brian Lohse, der forsker i slangegift ved Københavns Universitet, kan forskningen vise sig at gøre en stor forskel, da de eksisterende modgifter absolut ikke er fejlfrie.

- Det er vigtigt, fordi de traditionelle modgifter er dyre, og der er komplikationer med dem, siger han og forklarer, at mennesker kan dø af nogle af de modgifter, der findes lige nu, fordi de stammer fra heste og får, siger han.

Hvis forskningen bærer frugt, er der udsigt til langt større gevinst end bare en modgift mod kobraslangens bid. Forskeren håber nemlig på, at slangernes gift gemmer på et lægemiddel, der kan bruges mod eksempelvis kræft.

Der vil dog ifølge Brian Lohse gå mange år, før man når så vidt.

- Vi tror på det, og det er også det, vores forskning tyder på. Det er rigtig spændende, at man kan bruge det til flere forskellige ting, siger han.

Brian Lohse håber, at en modgift vil gøre arbejdet lettere for eksempelvis Læger uden Grænser, som ville kunne redde menneskeliv i Asien, Afrika og Sydamerika.