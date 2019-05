29.000 boligejere får grundskylds-millioner tilbage

I alt 29.000 boligejere får penge tilbage, efter de har betalt 150 millioner kroner for meget i grundskyld

Administrative fejl betyder, at 29.000 borgere skal have i alt 150 millioner tilbage, efter de har betalt for meget i grundskyld.

Det oplyser Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

Fejlen er ifølge pressemeddelelsen sket i forbindelse med genberegning af grundskatteloftet . Da grundskatteloftet skulle genberegnes i 2010 og 2012, er der for en række boligejeres vedkommende sket en forkert beregning eller slet ingen genberegning.

Grundskatteloft er en anslået værdi, der bruges til at beregne, hvor meget en boligejer skal betale i grundskyld. Det er baseret på 2001-vurderinger og fremskrives med maksimalt syv procent årligt.

Borgere kompenseres

Efter Skatteministeriet har opdaget fejlen, har Folketinget besluttet, at de berørte borgere skal have pengene tilbage.

'Når der er lavet fejladministration, skal myndighederne rette op. Og hvis for eksempel ens grundskatteloft har været justeret galt ved en fejl, så er det kun rimeligt, at man bliver kompenseret – uanset om det er kommunen eller staten, der har lavet fejlen, udtaler skatteminister Karsten Lauritzen i pressemeddelelsen.

Hvilke boligejere, der har betalt for meget, og hvornår de får deres penge tilbage, oplyser Skatteministeriet ikke.