29.000 må vente på penge fra Skat: Flere kan være ramt

I ni måneder har omkring 29.000 danske boligejere vidst, at de skulle have penge tilbage fra Skat, efter at de har betalt for meget i grundskyld.

Men nu kommer boligejerne til at vente endnu længere på deres penge, efter at en ny fejl i Skats gamle system til at lave ejendomsvurderinger har sat tilbagebetalingen på pause, skriver mediet Version2.

Yderligere 7000 ejendomme kan nemlig nu vise sig ligeledes at være berørt af fejlen ifølge den eksterne it-leverandør af Skatteforvaltningens vurderingssystem, KMD.

Fejl, fejl, fejl

- De nye systemfejl indebærer, at den planlagte sagsbehandling er sat i bero, da det er en forudsætning for rettelsen af de oprindelige fejl, at de nye systemfejl rettes først, skriver skatteminister Morten Bødskov i et nyt aktstykke til Folketingets Finansudvalg.

De fejlagtige opkrævninger af grundskyld skete i perioden 2003 til 2008. De 29.000 boligejere har samlet betalt omkring 150 millioner kroner for meget.

Alle berørte boligejere står til at få fuld tilbagebetaling med renter.

Skatteministeriet arbejder netop nu på et nyt ejendomsvurderingssystem, der skal it-understøtte de nye boligskatteregler.

Det forventes at være fuldt implementeret i 2024.

