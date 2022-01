29.084 coronasmittede seneste døgn

Antallet af indlagte på hospitalerne, som er smittet med corona, fortsætter med at vokse.

Mandag oplyser Statens Serum Institut, at 255 personer det seneste døgn er blevet indlagt på landets sygehuse.

Og selv om der også er en hel del, der samtidig er blevet udskrevet, er antallet af indlæggelser vokset med 80 og hedder nu 1028.

Det er første gang i løbet af epidemien, at mere end 1000 smittede personer er indlagt på sygehusene på samme tid. Det hidtil højeste var 4. januar 2021, hvor 964 personer var indlagt samtidig.

Det betyder dog langtfra, at covid 19-virussen er årsagen til, at de er indlagt. Og at tallene er knap så alarmerende, som de kunne lyde, understreges af, at det kun er 23 personer, der er indlagt på intensiv, mens blot 15 personer får hjælp til vejrtrækningen af en respirator.

Der er det seneste døgn fundet 29.084 tilfælde af corona i forbindelse med de 109.918 pcr-tests, der er kommet svar på. 1478 af dem er såkaldte reinfektioner, og dermed er antallet af nye smittede 27.606.

Antallet af test er ret lavt i forhold til de foregående dage og skyldes formentlig, at stormen Malik har ført til, at en række testcentre har holdt lukket, ligesom mange måske har fravalgt turen til testcentret, mens stormen rasede.