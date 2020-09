292 nye smittede med coronavirus i Danmark

Det seneste døgn er 292 yderligere registreret smittet med covid-19.

Det viser tallene fra Statens Serum Institut.

Antallet af indlagte er steget med ni, så der nu er i alt 44 indlagte. Der er samtidig to yderligere, der er indlagt på intensiv afdeling, men kun en enkelt er tilkoblet en respirator.

Statens Serum Institut oplyser dog, at dagens tal er underestimeret, idet gårsdagens data blev trukket senere end normalt. Derfor er dagens data baseret på lidt mindre end de sædvanlige 24 timer.

Af samme årsag var torsdagens tal - hvor 317 var registreret smittet - en anelse overestimeret, da det var baseret på mere end 24 timers data. Hvor stor en betydning det har haft for de to tal, er uvist.

Statens Serum Instituts interaktive kort viser, at Odense Kommune nu ikke længere har den mørkeste farve, idet antallet af smittede pr. 100.000 indbyggere de seneste syv dage er kommet under 50. Omvendt har Frederiksberg Kommune nu også fået den mørkeste farve, idet antal smittede pr. 100.000 indbyggere er kommet op på 58,8.

Stor spredning

Samlet set er det danske smittetal altså stadig højt sammenlignet med en periode hen over sommeren, hvor det daglige antal smittede var under 100.

For nylig oplyste seruminstituttet da også, at det såkaldte kontakttal - hvor mange hver enkelt smittede giver virussen videre til - var oppe på 1,5. Tidligere har det været under 1.

På grund af det større udbrud særligt i Odense og københavnsområdet, har regeringen indført en række tiltag for at begrænse smitten i de 18 kommuner, der er hårdest ramt.

Det forventes dog, at der går en til to uger, før man kan se resultaterne af de skærpede tiltag, da mange formodes smittet inden tiltagene er trådt i kraft.