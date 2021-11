2948 nye smittede

Der er lørdag registreret 2948 nye coronatilfælde, oplyser Statens Serum Institut.

Det er tiende dag i træk med flere end 2000 nye smittetilfælde opgjort per dag.

Antallet af indlagte stiger med tre personer til 319.

For en måned siden var der til sammenligning 91 indlagte og 789 nye smittetilfælde.

- Epidemien er stadig under udvikling og ikke under kontrol, lyder vurderingen fra professor emeritus i infektionssygdomme Eskild Petersen.

Torsdag og fredag var der knas med registrering af smittetallene, men gennemsnittet af de to dage ligger på 3358 nye tilfælde per dag.

De smittede i lørdagens opgørelse er fundet på baggrund af 172.316 PCR-prøver, hvor man podes i svælget for coronavirus.

Det betyder, at andelen af smittede blandt de testede - den såkaldte positivprocent - er på 1,71.

I lørdagens opgørelse er der også registreret yderligere syv coronarelaterede dødsfald.

Fredag blev der indført coronapas på restauranter og i nattelivet samt ved større forsamlinger.

Men det er ikke tilstrækkeligt til at imødegå den stigende smitte, vurderer Eskild Petersen.

- Vi har tre en halv vintermåneder foran os. Det bliver svært at styre kun med coronapasset. Mundbind er en billig og relativ effekt måde, der kan hjælpe os til at få styr på smitten, siger han.

Ifølge den pensionerede professor i infektionssygdomme er det især børn og unge, der driver smitten.

- SSI kom med en rapport forleden, hvor man kan se, at det er børn og unge, der driver epidemien.

- Så der er ingen tvivl om, at børn og unge - specielt aldersgruppen under 12, der ikke kan vaccineres endnu - der har vi et problem, siger han.

Derfor er det ifølge Eskild Petersen afgørende, at vaccinerne mod covid-19 godkendes til netop denne aldersgruppe.

Det europæiske lægemiddelagentur er for tiden ved at afklare, om vaccinerne fra Pfizer og Moderna kan godkendes til børn mellem 6 og 11 år.

- Og så skal vi have sat fart under revaccination af personer under 65 år, lyder det fra Eskild Petersen.

Det seneste døgn er der foretaget revaccination af 14.333 personer. Det er de ældste og mest sårbare samt sundhedspersonale, der i øjeblikket tilbydes et tredje vaccinestik.

Samlet set har 464.441 personer - 7,9 procent af befolkningen - fået det tredje stik.