299 personer er døde efter at være smittet med coronavirus

299 personer i Danmark er døde efter at være smittet med coronavirus.

Det er 14 personer flere end mandag, viser tal fra Statens Serum Institut tirsdag eftermiddag.

Det kan ikke siges med sikkerhed, om personerne er døde på grund af virusset.

Opgørelsen omfatter dødsfald, der er registreret inden for 30 dage efter påvist Covid-19 - sygdommen, der udløses af coronavirus.

Det har tidligere vist sig, at en stor del af de døde har haft andre diagnoser som eksempelvis kronisk lungesygdom, hjertekar sygdomme og diabetes.

Den seneste opgørelse viser også, at antallet af indlagte coronapatienter fortsætter de seneste dages faldende tendens.

Der er nu 380 personer indlagt, heraf er de 93 på intensivafdelinger. 80 er så alvorligt syge, at de er lagt i respirator.

Mandag var der 388 personer indlagt, 100 på intensivafdelinger og 87 i respirator.

Region Hovedstaden har fortsat det højeste antal indlagte, når man ser på fordelingen af coronapatienter i de fem regioner.

196 personer er indlagt med corona på hovedstadsregionens sygehuse.

Myndighederne har tirsdag eftermiddag også justeret tallet for raskmeldte.

2515 personer har været smittet med virusset, men er siden blevet raske igen.

Det er 280 flere end mandag.

Sundhedsmyndighederne taler om en 'overstået infektion' og ikke en decideret raskmelding.

Infektionen defineres som overstået, hvis man ikke er indlagt eller død, 14 dage efter at virusset blev konstateret.

Tidligere på dagen oplyste sundhedsmyndighederne, at antallet af bekræftet smittede er steget til 6496 personer.

I alt er 73.919 personer blevet testet for coronavirus.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har bebudet, at samfundet gradvist genåbnes efter påske, hvis tallene følger den jævne kurve, vi har set hidtil.

Tirsdag er den kollektive trafik atter oppe i gear, og onsdag ventes en del daginstitutioner og skoler at genåbne.

Statsministeriet har indkaldt til pressemøde tirsdag eftermiddag for at give en status over udviklingen i antallet af smittede og kapaciteten i sundhedsvæsenet.