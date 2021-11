2G-vaccinekrav spreder sig: Kommer det til Danmark?

I Østrig har de allerede indført krav om vaccine for at komme på restaurant eller bar. Det samme er på blokken i Tyskland, men hvor står vi i Danmark?

2G-vaccinekrav, der har fået navnet efter de tyske ord for vaccine og tidligere smittet (geimpft og genesen red.) spreder sig langsomt i Europa.

I Østrig har de allerede indført det, og det er dermed et krav, at du er vaccineret, hvis du eksempelvis vil på bar, restaurant eller i fitnesscentret.

Det har nu også spredt sig til Tyskland, hvor Sachsen som den første delstat har valgt at indføre 2G- vaccinekrav, ligesom det bliver overvejet i staterne Berlin, Brandenburg, Baden-Württemberg og Bayern.

Flere tyske eksperter, heriblandt embedslæge i Tyskland Susanne Johna, anbefaler 2G-krav i hele landet, og det er sådan set også et ønske fra SPD - det største parti i det tyske parlament.

Ifølge SPD-politikeren og professor i epidemiologi Karl Lauterbach bør det indføres hurtigst muligt. Problemet er bare, at det kan de ikke. Den slags skal besluttes i hver enkelt delstat.

Jo tidligere 2G introduceres, jo mindre vil bølgen være. Den virker meget tidligere og stærkere end boostervaccinationen, fordi 2G også beskytter de uvaccinerede. Hvad er alternativet? Delstaterne bør indføre det nu, skriver han på Twitter.

I Danmark?

Og hvad så med Danmark? Er det noget, regeringen overvejer at indføre?

Ekstra Bladet har talt med sundhedsordføreren for Socialdemokratiet, Rasmus Horn Langhoff. Han afviser, at 2G-regler er på blokken.

- Det er jo ikke det, som vi har besluttet i den her omgang, og vi overvejer det ikke for nuværende. Jeg vil sige lidt mere generelt, at vi følger udviklingen tæt. Det er vores forventning, at når coronapas bliver indført, så vil det sætte en dæmper på smitteudviklingen, fordi især de uvaccinerede lader sig teste, siger han til Ekstra Bladet.

Rasmus Horn Langhoff (S) mener ikke, at det er tid til 2G-krav i Danmark. For nu i hvert fald. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

- Men er det ikke på blokken som et redskab?

- Vi er jo nødt til at følge udviklingen helt tæt, og jeg vil ikke afvise det her redskab, som vi ser i andre lande. Men vi er der ikke endnu, og vi når forhåbentlig ikke dertil, siger Rasmus Horn Langhoff til Ekstra Bladet.

- Skaber det ikke et kløft med A-hold og B-hold i samfundet, hvis det bliver indført?

- Jo, det vil skabe et A-hold og B-hold. Det er rigtigt. Jeg håber ikke på, at vi skal indføre flere restriktioner i Danmark, men det kræver en indsats fra os alle. Situationen er lidt mere ude af kontrol i Tyskland, og det har den været i et stykke tid, siger Rasmus Horn Langhoff.

Splittelse i Tyskland

Debatten om 2G-vaccinekrav har skabt splittelse i Tyskland. På den ene side står en lang række eksperter med blandt andet chef for Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der bakker op om 2G.

- Fra et medicinsk synspunkt giver 2G helt basalt god mening, men den slags krav rejser en række spørgsmål om social retfærdighed og frihedsrettigheder, som ikke kan besværes af en medicinsk ekspert, siger han til The Local.

Andre peger på, at det vil give en falsk tryghed, da vaccinerede også kan sprede smitten. Dog i mindre grad end uvaccinerede.

Imens skaber vaccinekravet røre på højrefløjen.

- Det ville være en katastrofe, hvis det bliver indført, siger leder for højrefløjspartiet Alternative for Germany (AfD) Tino Chrupalla.