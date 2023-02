30 år efter kostskole-overgreb: Borgmester giver officiel undskyldning

Tirsdag stod i forladelsens tegn, da Aalborg-borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) gik på talerstolen for - på vegne af kommunens fortidige forvaltere - at sige undskyld til en række kostskole-elever for de overgreb, de oplevede på Gravenshoved Kostskole for 30 år siden.

Det skriver Nordjyske.

Undskyldningen faldt, efter 31 forhenværende elever sidste år stod frem med beretninger om fysiske, psykiske og seksuelle overgreb på kostskolen, primært i 1980'erne.

I samme omgang klagede de forurettede over kommunens behandling af eleverne dengang, og siden har flere tidligere elever sluttet sig til det kritiske opråb, skriver mediet.

Undskyldning fra de forkerte

Talsmand for de tidligere elever, Mie Hertzberg var blandt tilskuerne til borgmesterens undskyldnings-tale.

Og selvom undskyldningen kommer sent, rørte den hende.

- Vi er rørte. Undskyldningen er selvfølgelig ikke fra de rigtige mennesker, men det betyder noget alligevel. Så det er en form for forløsning, men lige nu er jeg bare meget rørt, siger hun til Nordjyske.

Ifølge mediet er Kammeradvokaten i gang med at undersøge, hvorvidt det er muligt for kommunen at give en økonomisk erstatning til de tidligere elever - og samtidig slippe udenom en retssag.