30 år gammelt baby-mysterium endelig opklaret

259 passagerer og ansatte døde, da en terrorbombe 21. december 1988 sprang i luften ombord på passagerflyet Pan Am 103 med kurs mod New York. Yderligere 11 mennesker døde, da de blev ramt af flydele i den skotske by Lockerbie, som gav tragedien sit navn.

Dengang var den lokale politibetjent Colin Dorrance 18 år gammel og var dermed den yngste betjent, der var på vagt den aften.

Han glemmer aldrig, da liget af et lille barn blev bragt ind på byens rådhus, hvor bunkevis af omkomne efterfølgende også fulgte efter.

243 passagerer og 16 ansatte blev dræbt, da terrorister sprang Boeing 747-flyet Pan Am 103 i luften. 11 mennesker på jorden døde. Foto: AP

Det var en landmand, der havde fundet den lille pige efter hun faldt ned fra himlen, da bomben sprang og tragedien indtraf over byen. Han havde lagt hende på forsædet i sin traktor og båret hende ind på rådhuset, hvor Colin Dorrance tog imod.

Det skriver BBC.

- Det lignede, at det (barnet, red.) sov, det var ikke åbenlyst skadet, og det var bare et chok at opdage, at det var en passager fra Pan Am 103, fortæller Colin Dorrance nu, næsten 30 år efter den skæbnesvangre dag i Lockerbie.

Den forfærdelige scene, hvor et fly styrtede ned i en beboet gade i Lockerbie. Foto: AP

- På det tidspunkt skete det hele så hurtigt. Der blev bragt hundredvis af passagerer ind på rådhuset. Det var bare om at komme videre, men i årene siden var det noget, der gik mig på. Det var sådan et ekstremt, intenst øjeblik, fortæller den nu 48-årige pensionerede betjent.

I årene efter følte Colin Dorrance, at det ville være upassende og uprofessionelt at undersøge nærmere, hvem den lille pige var. Han ville ikke rykke op i andre menneskers sorg, så han undertrykte sit eget behov for at få mere at vide om pigen.

På vej til USA med gravid mor

Men som mange andre beboere i Lockerbie har Colin Dorrance udviklet et tæt bånd til flere af de døde passagerers amerikanske pårørende og taget dem med rundt i byen, så de kunne få en bedre forståelse af, hvad der dengang skete med deres kære.

Byens beboere - og resten af verden - var i chok efter Lockerbie-tragedien i 1988. Foto: AP

Det var på sådan en rundtur, at tilfældighederne spillede sådan sammen, at han endte med at få det svar, han havde længtes efter siden 21. december 1988.

Han var taget hen på en gård, hvor den 21-årig studerende Lynne Hartunian blandt mange andre Pan Am 103-passagerer dengang blev fundet død. Landmanden var hjemme, og det viste sig at være hans far, der havde kørt den lille pige til rådhuset i sin traktor.

- Han sagde, at det var et barn ved navn Bryony Owen, som var 20 måneder gammel, og at det havde påvirket hans far meget gennem årene, fortæller Colin Dorrance.

Foto: AP

Pigen var, viser det sig, på vej til USA sammen med sin mor, Yvonne Owen, fra Wales, hvor de skulle holde jul med hendes forlovede, Seth Friedman. Gravid med sit andet barn steg hun ombord på Pan Am 103 i Heathrow.

- Hun havde alt at se frem til. Hun havde lige mødt sit livs kærlighed og skulle lige til at holde jul med ham. Hun var så spændt, har Yvonne Owens mor, Betty Thomas, siden sagt, skriver Daily Mail.

Den 48-årige pensionerede betjent Colin Dorrance er nu en af fem mænd, som repræsenterer politiet og ambulancereddere i et transatlantisk cykelløb, der skal markere 30-års-dagen for den forfærdelige tragedie over Lockerbie.