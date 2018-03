30 år som licensmand er slut: - Ingen slipper udenom

Han har stemt dørklokker i mere end et kvart århundrede hos titusindvis af danskere i jagten på licenssnyltere, men fra i dag er det slut for 56-årige Birker Andersen.

Blå bloks beslutning om at omlægge licensopkrævningen til at gå over skatten via et lavere personfradrag har nemlig gjort DR's licens-inspektøreres arbejde overflødigt. Derfor kommer Birker og hans kollegaer ikke længere i fremtiden og ringer på din dør, hvis du har smidt licensbrevet en tur i skraldespanden.

Siden han var en ung mand på 28 år, har Birker Andersen i sit virke som licensmand været et af de mange ansigter udadtil, som stod i første række, når folk skulle afreagere over den omdiskuterede medielicens, der gennem tiden har fået manges pis i kog.

Det er da heller ikke småting, han har oplevet på jobbet gennem de snart seneste tre årtier, når folk i raseri har åbnet døren for ham. Men trods mordtrusler, biljagter og en række overfald kommer Birker Andersen til at savne sine ugentlige ture ude blandt folk:

- Jeg havde ikke holdt ved i så mange år, hvis det ikke var fordi, jeg elsker at komme ud og snakke med folk og opleve det, som jeg har oplevet. Det vil jeg savne, præcis ligesom mange vil savne deres arbejdsplads, når de går på pension. Man har også mange minder og mange gode oplevelser med sig i bagagen.

Samtidig har den erfarne licens-inspektør dog overskud til at se det positive i situationen:

- Det er da sørgmodigt, men så kan man omvendt sige, at politikerne sidder jo kun fire år i deres arbejde, så alting har en ende. Sådan må det være, og jeg har heldigvis også andet at se til, selvom det er en underlig fornemmelse lige nu.

Birker Andersen har haft mange ubehagelige oplevelser på jobbet gennem tiden, men han vil alligevel savne at stemme dørklokker hos danskere rundt om i landet. Foto: Jakob Jørgensen

Mere retfærdigt

Medielicensen er i 2018 på 2.527 kr. årligt og skal betales af alle over 18 år, hvis man har har et licenspligtigt apparat. De 280.000 husstande, der indtil nu ikke har betalt licens, men alligevel bruger DR's medier, kommer med den ny skattebetaling også til at punge ud, fortæller finansministeren:

- Dem, der i dag er sortseere, vil komme til at betale mere, siger Kristian Jensen (V).

Da Ekstra Bladet fanger den lunefulde licens-opkræver har han endnu ikke selv set nyheden om det nye medieforlig, men han fortæller, at han akkurat lige er blevet informeret om sagens kerne af en bekendt i Spanien over en sms.

Derfor er nyheden heller ikke sunket helt ind hos Birker Andersen, som alligevel har overskud til at hæfte sig ved en vigtig detalje, som gør ham fortrøstningsfuld ved den nye aftale:

- Jeg tror, den er med til at gøre det mere retfærdigt for alle. Jeg kender jo ikke løsningen til fulde, men man kan også sige, at nu er der ikke så mange, som kan slippe udenom at betale.

