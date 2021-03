30-årig kvinde indlagt efter mistanke om vaccinebivirkninger

Tidligere i dag kunne Ekstra Bladet fortælle, at to medarbejdere fra Region Hovedstaden er blevet indlagt, efter at de har udviklet alvorlige symptomer indenfor 14 dage efter vaccination med AstraZeneca-vaccinen mod covid-19.

Den ene medarbejder er afgået ved døden, og indtil videre har det ikke været muligt at få oplyst alder, køn eller andre oplysninger om den afdøde, der blev indlagt med symptomer på hjerneblødning.

Men den medarbejder, der er indlagt på hospitalet med symptomer på en blodprop i hjernen, er en 30-årig kvinde.

Det oplyser Lægemiddelstyrelsen til Ekstra Bladet.

Det er umiddelbart det samme sygdomsbillede, som den 60-årige kvinde, der tidligere døde i Danmark efter indenfor 14 dage efter vaccination med AstraZeneca-vaccinen mod covid-19.

- Hun har de samme symptomer med blødninger, blodpropper og lave blodplader, siger Tanja Erichsen, der er enhedschef i Lægemiddelstyrelsens enhed for lægemiddelovervågning, til Ekstra Bladet.

- For det andet tilfælde, der er afgået ved døden, har vi fortsat ikke nok information, om det er det præcis samme billede.

Lægemiddelstyrelsen udtaler sig foreløbig ikke mere om sagen.

Ekstra Bladet følger sagen ...

Mette Frederiksen fortalte i sidste uge, at man har sat Astrazeneca vaccinen i bero i Danmark.

