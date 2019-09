30-årig mor chokerer: Arbejder som advokat og prostitueret

Nu vil Katherine Sears gerne sætte fokus på sit job for at afkriminalisere prostitution i hele USA

- Jeg kan godt lide sex. Og jeg kan blive betalt for det.

Sådan forklarer forsvarsadvokaten Katherine Sears, der ud over at forsvare kriminelle også arbejder som prostitueret.

Det fortæller hun til det lokale medie KCCi i Iowa, hvor hun har stillet op til interview.

Ifølge hende selv har hun på tre uger tjent 55.000 dollars svarende til omkring 372.000 danske kroner.

Katherine Sears er gift og mor til en, og hun begyndte at arbejde som prostitueret for tre år siden, da hun var blevet 27.

Hun har aftalt med sin mand, at hun bruger tre uger på at arbejde på et bordel i Nevada, hvor prostitution er lovligt.

Ved at dele sin historie håber hun på at ændre opfattelsen af prostitution og gøre erhvervet lovligt i flere stater.

- Jeg tror, at jo mere, vi taler om det, jo bedre chancer har vi for at afkriminalisere det. Vi kan ikke få ændret noget, hvis vi bare er passive omkring det.

Hun kan ikke sætte et helt nøjagtigt tal på, hvor meget hun har tjent, men den bedste måned var klart, da hun tjente de 55.000 dollars.

Når Katherine ikke kæmper for prostitueredes rettigheder, er hun selv at finde på lagnerne. Foto: KCCI

Manden støtter op

Advokaten arbejdede allerede som prostitueret, da hun mødte sin mand på Drake Law School. Han har intet problem med, at hun har et deltidsarbejde, hvor hun tjener penge på at have sex med andre mænd.

- Jeg er faktisk ret ligeglad, fortæller John til det lokale medie. Han har et firma sammen med sine kone, hvor de arbejder som advokater.

Når hun er på bordellet i Nevada bruger Katherine Sears lang tid på at gøre sig klar. Oftest tager det hende tre timer at gøre sig lækker, inden hun har mellem ti og femten klienter på en dag.

For Katherine er det meget vigtigt at understrege, at for hende er prostitution sex med samtykke, og hun kan afvise alle de klienter, hun vil.

Sammen driver parret deres advokatfirma. Foto: PR

Vil tage sager gratis

Efter at have født sit første barn for fire måneder siden, har hun taget en pause fra arbejdet som sexarbejder og advokat.

Hun er dog stadig meget dedikeret til at afkriminalisere prostitution.

- Prostituerede er mennesker. Og de er nogle af de bedste mennesker, jeg har kendt. Jeg tror mange er sure over prostitution uden at forstå, hvad det er, de er sure over.

Katherine fortæller, at hun selv er meget genert normalt, men at det at være sexarbejder, har gjort hende stærkere som kvinde.

- Vi taler ned om kvinder, der er åbne om deres seksualitet. Folk vil hele tiden at have, at kvinder skal være på en bestemt måde, hvis man ikke er det, så er man dårlig. Der er en masse indoktrinering omkring kvinders rolle, fortæller hun.

Som advokat er hun villig til at tage sager om prostitution gratis, fordi hun gerne vil afkriminalisere handlingen.

- Deres kroppe tilhører dem, og vi har ingen grund til at fortælle dem, at de ikke må samtykke til det her med deres egen krop.