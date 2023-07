30 grader: Her bliver det varmest

Er du en af dem, der bliver til en stor svedplet, så snart man ser den mindste del solskin på himlen? Så har du dagens tip her: Bliv indenfor.

Søndag står nemlig på endnu en dag med sommer, sol, og høje temperaturer.

- Det bliver rigtig flot solskinsvejr over alt i landet i dag. Der kan være lidt høje skyer, som vil sløre lidt for solen, men ellers bliver det en varm sommerdag, lyder melding fra Henning Gisselø, vagthavende ved DMI.

Og varmt bliver det da med temperaturer der svinger på mellem 23 til 28 grader.

Varmest bliver det i Sønderjylland, hvor det potentielt kan nå op til 30 grader.

- UV-faktoren ligger på over seks i dag. Det er ret højt. Så det er en god ide at smøre noget solcreme på.

Søger du en lidt køligere dag, er det om at søge ud mod østligt vendte kyster.

- Det bliver relativt stille med vinden i dag de fleste steder, udover ved kysterne mod øst, hvor der vil være lidt pålandsvind fra øst og sydøst.

Skal du have oplevelsen at være sydpå, så er det altså nu. For fra mandag af og fremad, ser vejret ud til vende i en lidt mere bedrøvelig retning. Et vejrbillede, der kommer til at præge det næste stykke tid.