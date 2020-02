30 oddere kørt ihjel: Nu griber kommune ind

Der bliver nu taget særligt hensyn til oddere i Odense Kommune.

Hvert år bliver 30-40 oddere dræbt i trafikken i Danmark, fordi de ikke kan lide at svømme under broer og derfor bevæger sig op på vejen.

Derfor har Odense Kommune nu lavet særlige passager af store sten til odderne, som skal forhindre, at det truede dyr bliver dræbt i trafikken. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Kommunen vil desuden 'tænke odderen ind' i fremtidig renovering af byen, fortæller Knud Søndergaard, der er funktionsleder i Odense Kommune. Den er nemlig et særligt vigtigt dyr for kommunen.

- Det er bestemt fra statslig side, at man skal gøre noget for de truede dyrearter i Danmark, og her er odderen en af de arter, som specifikt er nævnt som vigtig i Odense Å. Derfor er det også det sted og den art, vi prioriterer højest, fortæller Knud Søndergaard til Ekstra Bladet.

Sådan ser en af kommunens odderpassager ud. Foto: HedeDanmark

Knud Søndergaard fortæller, at der indtil videre er lavet tre odderpassager i kommunen, og at han forventer, at der vil blive opført seks-syv passager i år.

- Hvis man med en relativt enkel indsats kan gøre noget for at hjælpe en truet art, så er det bestemt det værd. Hvis man alligevel er ved at renovere en bro, så er det peanuts at lave sådan en løsning, fortæller han.

En odderpassage koster cirka 20.000 kroner. Odense Kommune har en mindre naturforvaltningskonto, som de bruger til at dække udgifterne.

Odderen er på Den Danske Rødliste over truede arter og er betegnet som i 'stor risiko for at uddø i den vilde natur'.