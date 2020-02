30 tilskadekomne efter 29-årig mand påkørte et karneval

Mandag eftermiddag kl. 14.30 torpederede en sølvgrå Mercedes stationcar ind i et karnevalsoptog i den tyske by Volkmarsen.

Her meldes der om 30 tilskadekomne, inklusive børn. Heraf blev syv alvorligt kvæstet. Der er endnu ikke meldt om dødsfald.

Tyske brandfolk deltog også i paraden, hvorfor de hurtigt var i stand til at koordinere redningsarbejdet.

Gerningsmanden skulle ifølge tyske medier være den tyske statsborger, 29-årige 'Maurice P', der selv bor i den lille by Volkmarsen.

Bilen kørte igennem noget afspærring og ind i en større menneskemængde, der fejrer fastelavn. Efter 30 meter stopper bilen.

Ifølge vidner, som det tyske medie Bild har talt med, skulle chaufføren gå målrettet efter at ramme børn.

Politiet kom hurtigt til stedet, hvor chaufføren blev anholdt, men de måtte samtidigt beskytte ham mod den vrede menneskemængde.

Stemningen vendte hurtigt, da 'Maurice P' kørte ind i de mange festivalgæster. Foto: Elmar Schulten/Ritzau Scanpix

Det store spørgsmål - Hvorfor?

Den 29-årige mand blev af anklagemyndigheden blevet sigtet for mordforsøg. Dog er motivet stadigt uklart, og derfor skriver anklagemyndigheden at efterforskningen kan gå i 'alle retninger'.

Ifølge tysk politi var det en bevidst handling, men de afviser, at der er tale om et angreb. Flere tyske medier henviser til, at manden ikke skulle være kendt som ekstremist.

Chaufføren blev selv såret under hændelsen. Derfor er manden nu i behandling, hvorfor tysk politi på nuværende tidspunkt ikke har haft mulighed for at afhøre ham og komme nærmere et motiv.

Det tyske medie RTL skriver, at det ifølge en nabo til gerningsmanden så ud som om, at han var på stoffer, og at han skulle have sagt 'jeg kommer snart i avisen', inden han kørte væk.

Tysk politi opfordrer borgere til at undgå større menneskemængder, og har i øvrigt aflyst resterende karnevalsoptog. De oplyser dog samtidig, at der ikke er frygt for andre angreb.

1.500 borgere deltog i fastelavns-festivallen i Volkmarsen.