30.000 mails har skabt ballade: Nu kræver de ham fyret

Chef for National Institutes of Health Dr. Anthony Fauci har siden coronavirussens udbrud delt vandene i USA. Nogen elsker ham og kalder ham for hele USA's læge, mens andre mener, at han har været en katastrofe.

Og nu er der ny ballade, mens konservative kræfter samt Trump-støtter kræver Dr. Fauci fyret.

Årsagen er 30.000 emails, der handler om USA's håndtering af coronavirus, til og fra Dr. Fauci, som Freedom of Information Act har fået indsigt i og offentliggjort. Og især et emne gør den konservative lejr rasende. Håndteringen af virussens oprindelse.

Dr. Anthony Fauci har flere gange afvist teorien om, at coronavirus kunne stamme fra et laboratorium i Wuhan, men nu er det kommet frem, at han allerede 1. februar modtog en mail med et helt andet budskab.

Dengang skrev professor i immunologi på Scripps Research Institute i La Jolla i Californien Kristian Andersen, at der var tegn på, at coronavirus var blevet manipuleret i et laboratorium.

'Tak Kristian, vi tales ved, lød svaret.

Foto: Alex Brandon/Ritzau Scanpix

Tak fra kontroversiel professor

Det sammenkoblet med en anden mail, hvor Peter Daszak takker Dr. Anthony Fauci for at afvise teorierne om, at covid-19 opstod i et laboratorium i Wuhan, har fået de konservative op i det røde felt.

Netop Peter Daszak har fået massiv kritik. I 2019 forskede Peter Daszak i at udvikle og teste coronavirusser i Wuhan, pandemien blev en realitet, stod han bag et læserbrev, der afviste teorien om, at virussen kunne være opstået unaturligt.

Og nu mener blandt andre senator i Kentucky, Rand Paul, at det beviser, at Dr. Fauci har løjet fra start.

Fauci: Nonsens

CNN har efterfølgende talt med Dr. Fauci, der afviser anklagerne.

- Det er nonsens. Jeg kan ikke se, hvordan de får de ud af de mails. Jeg har altid sagt, og jeg siger det igen i dag, at jeg stadig tror, at det er mest sandsynligt, at virussen stammer fra et dyr og har spredt sig til mennesker.

- Men jeg har helt klart et åbent sind over for, at der kan være en anden årsag. Og den kan også stamme fra et laboratorium, siger Dr. Fauci i et interview med CNN.

I slutningen af maj beordrede Joe Biden den amerikanske efterretningstjeneste til at intensivere jagten på et svar.

Ifølge CNBC og New York Times har amerikanerne snævert feltet ind til to scenarier.

Præsidenten vil have efterretningstjenesten til at fremlægge rapporter om covid-19 inden for tre måneder i forsøget på at opklare, hvorvidt virussen er overført fra dyr eller er opstået efter en laboratorieulykke.