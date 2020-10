30.000 står i kø til bestilling af coronatest

Der er tirsdag eftermiddag omkring 30.000 i kø for at bestille en tid til en coronatest på coronaprover.dk. Det skaber ventetid på over en time.

Det fremgår af hjemmesiden tirsdag.

Allerede mandag var der kø på siden det meste af dagen. Det skyldtes, at systemet kørte langsommere end normalt.

Lone Kaalund Thiel, der er kontorchef i den it-afdeling ved regionerne, der har ansvar for coronaprover.dk, fortæller, at det er samme fejl, der stadig giver ekstraordinær lang kø.

- Der arbejdes stadigt på sagen. Vi håber og forventer, at det lykkes at afhjælpe fejlen i løbet af tirsdag, siger hun.

Hun påpeger også, at mandag var en rekorddag. Aldrig er der blevet booket så mange coronatest på en enkelt dag.

67.000 coronatest blev booket mandag, oplyser Lone Kaalund Thiel. Det er 10.000 flere end det hidtil højeste tal.

Normalt ligger antallet af tidsbestillinger på 30.000 til 50.000 om dagen.

It-systemet, der håndterer tidsbestillingerne, er for nylig blevet opdateret for at kunne følge med en højere efterspørgsel på coronaprøver.

En fejl i opdateringen har imidlertid gjort, at systemet kun kan køre med halvdelen af den kapacitet, som den er designet til.

Direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm nævnte også på et pressemøde mandag problemerne med den lange kø.

Han sagde, at systemet forhåbentligt 'er i orden fra tirsdag'.

Men tirsdag får man denne besked fra klokken 12.47 på hjemmesiden:

- Der er lige nu ventetid til coronaprover.dk. Vi beklager.

Der har også tidligere været kø til bestillinger af test. Efter sommerferien ville mange gerne have sig selv og deres børn testet, før arbejds- og skolestart.

Det er it-afdelingen i Region Nordjylland, der administrerer coronaprover.dk for Sundhedsministeriet og Regionerne.

Når man skal bestille en coronatest, så skal alle gennem coronaprover.dk, også dem der har en henvisning fra lægen.

Man får forskellige valgmuligheder på hjemmesiden, alt efter om man har en elektronisk henvisning eller ej.