300 kilometer: Flygtede til Sydkorea på jetski

En kikkert, et kompas og tønder med benzin.

Det var, hvad en kinesisk mand brugte til at tilbagelægge omkring 300 kilometer på jetski over Det Gule Hav på flugt fra Kina.

Manden, som var iført hjelm og redningsvest, blev tilbageholdt, da ham kom i problemer ved havnebyen Incheon i Sydkorea.

Det skriver BBC.

Anklaget for at smugle sig selv

Den sydkoreanske kystvagt har forklaret, at manden bagpå sin - noget alternative - flugttransport havde slæbt fem tønder med brændstof.

'Han fyldte benzin på under turen og dumpede de tomme tønder i havet,' forklarer kystvagten.

Manden slog selv alarm til myndighederne i Incheon, da han var kommet i problemer ved havnen. Han blev anholdt og anklaget for at forsøge 'at smugle sig selv' ind i byen.

Lokale meldinger lyder, at der er tale om Kwon Pyong, som er aktivist og kritiker af Kinas præsident, Xi Jinping. Han har efter sigende tidligere været fængslet for at kritisere præsidenten offentligt. Mandens identitet er ikke blevet bekræftet fra officiel side.

Kunne ikke rejse på traditionel vis

Men over for nyhedsbureauet AFP bekræfter Lee Dae-seon fra non-profit organisationen Dialogue China, at den flygtede mand er Kwon Pyong.

Der er ifølge BBC stor sandsynlighed for, at Kwon ville have oplevet problemer, hvis han havde forsøgt at forlade Kina for at søge asyl på traditionel vis. Hvis altså han overhovedet havde fået lov til at rejse fra sit hjemland.

- Mens Kwon Pyongs metode til at komme ind i Sydkorea - i strid med loven - var forkert, ligger overvågning fra de kinesiske myndigheder og politisk forfølgelse af Kwon siden 2016 til grund for hans livsfarlige tur til Sydkorea, udtaler Lee Dae-seon.

Kwon Pyong overvejer nu, hvorvidt han skal søge asyl i Sydkorea, som kun accepterer en håndfuld ansøgere om året, eller om han skal forsøge i et andet land, oplyser Lee Dae-seon.